قرار محافظ الجيزة بحظر التوك توك بهضبة الأهرام

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا بحظر سير مركبات التوك توك بقطاع هضبة الأهرام بحي الهرم، مطالبا الأجهزة بحي الهرم وإدارة المرور وقطاع هضبة الأهرام وجهاز السرفيس والجهات المعنية بتكثيف الحملات المرورية لتنفيذ قرار حظر سير مركبات التوك توك بمنتهى الحزم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وعرض تقرير يومي بما تم من مجهودات تلك الحملات.

حملات مكبرة لضبط مركبات التوك توك وغلق المحال المخالفة بمناطق حدائق الأهرام

وكشفت محافظة الجيزة في بيان قيام أجهزة حي الهرم اليوم بتكثيف حملات مكبرة لضبط مركبات التوك توك وغلق المحال المخالفة ورفع الإشغالات وازالة المخالفات والتعديات بمناطق حدائق الأهرام والطوابق وقطاعات حي الهرم تحت إشراف ومتابعة المهندس حسن موافي رئيس حي الهرم.

حملات صباحية ومسائية بالشوارع والميادين لفرض الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكدت محافظة الجيزة قيام الأجهزة التنفيذية بحي الهرم، متمثلة في القطاع الشمالي وقطاع هضبة الأهرام والجنوبي ومنشأة البكاري بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحي، بشن عدد من الحملات الصباحية والمسائية بالشوارع والميادين لفرض الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية بعدد من شوارع الحي وإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات على حرم الطريق ورفع كل الإشغالات من المحال التجارية والمقاهي المخالفة للتعليمات والباعة الجائلين المفترشين للشوارع والأرصفة وتسبب إعاقة لحركة سير السيارات والمواطنين.

الحملات أسفرت عن ضبط ومصادرة 376 حالة إشغال متنوعة

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط ومصادرة 376 حالة إشغال متنوعة ما بين كراسي وترابيزات واستاندات وثلاجات وعربات لباعة جائلين، إضافة إلى التحفظ على 7 من مركبات التوكتوك بالطوابق فيصل والقضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية.

غلق وتشميع محال مخالفة بدون ترخيص

وأكدت محافظة الجيزة قيام قطاع هضبة الأهرام بغلق وتشميع محال مخالفة بدون ترخيص بالعقار الكائن 175 قطعة «و» ورفع إعلانات مخالفة بالعقار الكائن 219 قطعة «ح» في ضوء التصدي للمخالفات وتطبيق القانون بكل حزم لإعادة الواجهة الحضارية والانضباط الأمني.

رفع كل الإعلانات غير المرخصة بنطاق حي الهرم وتغريم أصحابها

وأشارت محافظة الجيزة إلى قيام إدارة الإعلانات بحي الهرم برفع كل الإعلانات غير المرخصة بنطاق الحي وتغريم أصحابها الغرامات المقررة وتحرير محاضر ضدهم، لافتا إلى أنه تمت مصادرة كل المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.