محافظ سوهاج يطمئن على سير امتحانات الإعدادية والصف الثاني الثانوي

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بزيارة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وامتحانات الصف الثاني الثانوي، وذلك بمدرستي هدى شعراوي الإعدادية بنات، ومدرسة صبري أبو حسين الرسمية لغات بمدينة سوهاج؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان مادة الرياضيات

تفقد محافظ سوهاج لجان بالمدرستين، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات، إذ يؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات في مادة الرياضيات، واطمأن على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

كما تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته بمدرسة صبري أبو حسين الرسمية لغات إحدى لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحانات في مادتي الرياضيات والجغرافيا إلكترونيا عبر «التابلت».

طلاب الإعدادية يؤدون الامتحانات في 417 لجنة بـ11 إدارة تعليمية

يذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 90 ألف و850 طالب وطالبة، موزعين على 417 لجنة بـ11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وقد بدأت الامتحانات أمس السبت 14 مايو الجاري وتنتهي يوم الخميس المقبل 19 من شهر مايو لسنة 2022 ميلادية.