الكنيسة الأرثوذكسية تثمن جهود القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

ثمنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، جهود القوات المسلحة الباسلة في ضبط أعداء الوطن وإفشال مخططات أهل الشر، وبالأخص الجهود الأخيرة التي قامت بها قوات إنفاذ القانون والقوات الجوية، في ضبط وتدمير عدد من البؤر الإرهابية.

الكنيسة تنعى شهداء القوات المسلحة

ونعت الكنيسة شهداء الوطن الأبطال الذين سقطوا خلال هذه العمليات، مشيرة إلى أنه تثق أن دماءهم لن تذهب سدى؛ بل هي ثمن لاستقرار وتقدم البلاد وأمن أراضيها وأبنائها.

وتابعت: «نصلي أن يمنح الله عزاءً لأسر الشهداء وشفاءً للمصابين، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة في أتم الأمن والاستقرار».

استشهاد 5 عسكريين في سيناء

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، أن القوات المسلحة وجهت عددا من الضربات القاصمة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، ونتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و4 جنود، كما أصيب جنديان آخران.