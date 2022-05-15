تفاصيل انتشال جثمان «شحاتة» في جمصة: «نزل مع 3 صحابه ومحدش منهم عاش»

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة فريق غواصين الخير من انتشال جثمان شاب يدعى شحاتة عادل خليفة، بعد أن فارق الحياة في مياه مصيف جمصة، أمس السبت.

وبعد جهود متواصلة لإتقاذ الشاب، تم انتشال جثته من المياه منذ قليل، بواسطة رجال الإنقاذ النهرى وبمساعدة فريق غواصين الخير المتطوعين، بعد أن نزل في شاطىء زايد بجمصة، فمات الثلاثة شباب، وتم انتشال جثمان محمد هيثم السويدي من ديرب نجم بالشرقية، والشاب الثاني ويدعى «سليم» وتم إيداع جثمانهما مشرحة جمصة، قبل خروج صديقهما الثالث «شحاتة».

المالحي: احذروا تقلبات المياه

وتحدث إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، عن الواقعة، وقال إنّه تواصل مع غواصين الخير في الدقهلية وكفر الشيخ، من أجل التوصل إلى جثمان «شحاتة»، حتى نجحوا في مهتهم.

وأضاف المالحي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ موسم الصيف يعد هو الموسم الأكثر في حالات الغرق دومًا، وتحدث خلاله مئات الحالات، ومنها ما يظل تحت الماء لأيام ومنها جثامين لا تخرج على الإطلاق وتُصلى عليها صلاة الغائب.

وطالب «المالحي»، من المواطنين بضرورة توخي الحذر، خلال العوم، وعدم التهور في الأماكن العميقة، بسبب سحب المياة المفاجئ وتقلبات المياه بسبب الظروف الجوية، التي قد تودي بحياة شخص وتسبب حزنًا أبديًا لأسرته مدى الحياة.