انتشال جثمان غريق الهانوفيل بالإسكندرية بعد أسبوع من البحث

تمكن رجال الإنقاذ النهري وغواصين الخير من انتشال جثمان غريق الهانوفيل الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، والذي لقى مصرعه غرقا داخل أحد شواطئ منطقة الهانوفيل خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، أي منذ أسبوع، أجريت خلاله عمليات بحث يوميا بعدما تم إبلاغ رجال فريق غواصين الخير برفقة الإنقاذ النهري من أجل البحث عنه.

تفاصيل غرق شاب في الإسكندرية

وكانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حالة غرق بأحد شواطئ منطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهري لبدء البحث عن جثمان الشاب الذي يدعى محمد كرم عبدالله، 21 سنة، من محافظة المنوفية، وجرى البحث عنه منذ وقوع الحادث.

البحث عن جثة الشاب

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غطاسين الخير المتطوعين، إنه تم إخطارهم بوقوع حادث غرق لشاب في شاطئ بمنطقة الهانوفيل، لافتا إلى أنه تم إبلاغ غواصين الخير في نطاق محافظة الإسكندرية للبحث عنه وانتشال جثته في أسرع وقت ممكن، إلا أنه مع ارتفاع الأمواج والطقس السيء لم يتم انتشال جثمانه سوى بعد أسبوع من البحث عنه.

إنقاذ 3 أشخاص

وأضاف قائد غطاسين الخير المتطوعين لـ«الوطن»، أنه في يوم الحادث غرق 4 أفراد، وتم إنقاذ 3، فيما فُقد الرابع وهو ذلك الذي لم يتم انتشال جثته إلا بعد أسبوع من البحث عنها.