مشاركون في ندوة «الفكر المتطرف» بـ«آثار الأزهر»: الغلو يفتت المجتمع

شاركت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح في ندوة توعية لطلاب كلية الآثار واللغات تحت شعار «معا ضد التطرف» بقاعة المؤتمرات بمركز الإعلام.

قال الدكتور محمد المغربي عميد كلية الآثار واللغات بمطروح إنَّ الهدف من الندوة هو نشر الوعي لدى الطلاب لما لهذه الطبقة من تأثير وانتشار واسع بين فئات المجتمع، وحثهم على تعلم حقوق الإنسان ضمن دين الإسلام الحنيف، والديانات الأخرى لمعتنقيها من أجل الحصول على الحقوق وتنفيذ الواجبات التي تقع على عاتقهم وتنظيم الأدوار لضمان السلم المجتمعي.

ندوة «معا ضد التطرف»

بدوره، أكّد الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس فرع المنظمة بمطروح أنَّ الوسطية تعني الاعتدال دون إفراط أو تفريط، كما قالت السيدة عائشة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) عندما يُخير بين أمرين كان يختار أوسطهما؛ لأن الدين الإسلامي دين يسر، مضيفًا أنَّ الله تعالى قد خلقنا مختلفين من شعوب وقبائل لنتعارف وليس لنتشاحن. كما تطرق إلى الأساليب المتبعة من قبل الجماعات المتطرفة الإرهابية في استغلال الشباب وتجنيدهم.

التطرف والغلو

من جهته، أكّد الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أنَّ التطرف يتمثل في الغلو والتشديد، مما يؤدي إلى تفتيت المجتمع وتقطيع أوصاله، مضيفًا أن الإسلام حذر من التطرف، فمنهج الإسلام هو الاعتدال، وأشار إلى العوامل التي أدت إلى التطرف في غياب ثقافة الحوار وغلبة ثقافة العنف.

وأوضح «عبدالبصير»، أنَّه من علامات التطرف عدم تقبل الآخر وعدم التعايش السلمي معه، وادعاء الحقيقة المطلقة والتعصب للرأي، والتزام التشديد في كل مسألة بما يخالف الشرع، والغلظة والقسوة في التعامل، داعيًا إلى إنشاء بنية أساسية، ثقافية، دينية، وتوعوية، وتحصن شبابنا من الوقوع في التطرف والفهم الخاطئ لديننا الحنيف.

وأوضح القمص متى زكريا راعي كنيسة السيدة العذراء بمرسى مطروح، أنَّه من أهم عوامل قيام الحضارات القديمة عدم وجود التطرف بها، إلى جانب الموقع الجغرافي، احترام الفكر الإنساني، إذ توجد عوامل تساعد في تشكيل الفكر الإنساني هي الأسرة، والمدرسة، ودور العبادة، والأصدقاء، والإعلام.

وفي نهاية اللقاء، تمّ فتح باب النقاش والحوار مع جميع الطلاب والاستماع إلى استفساراتهم والرد عليها.