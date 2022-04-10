جامعة بني سويف تحصد المركز الأول بملتقى شعوب ضد التطرف.. شارك 21 دولة

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فوز الجامعة بالمركز الأول في ملتقى «أسبوع الشعوب ضد الإرهاب والتطرف»، والذي عقد بجامعة أسيوط في الفترة من 22-28 مارس الماضي.

وكان رئيس الجامعة، استقبل اليوم، وفد الجامعة المشاركة في الملتقى وقدم لهم التهنئة، وجاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والكابتن محمد فاروق الحكم الدولي ومدير عام رعاية الشباب.

مشاركة الجامعة أتت ضمن برنامج واضح

وأعرب الدكتور منصور حسن عن بالغ سعادته بالفوز بالمركز الأول، لافتًا إلى أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار برنامج واضح من قبل الجامعة نحو بناء الوعي ونشر الفكر المعتدل، ونبذ التطرف ومحاربة الإرهاب، والذي يتماشى مع رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة في هذا الشأن.

الملتقى هدفه تحقيق التقارب بين الشعوب

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الملتقى شهد مشاركة حاشدة من الطلاب الوافدين من أكثر من 21 دولة عربية وإفريقية، حيث يهدف الملتقى إلى تحقيق التقارب بين الشعوب وتعزيز الروابط الإنسانية بين الطلاب من مختلف الجنسيات بما يسهم في ثقل شخصية الطالب الجامعي ويفتح مداركه الفكرية ويعزز من قيم الود والتسامح ونشر ثقافة قبول الآخر والتعددية الفكرية والحضارية.