حظك اليوم برج العقرب الاثنين 16-5-2022 عاطفيا ومهنيا

على مولود برج العقرب أن يتروى اليوم في قرارته، ويتحكم في انفعالاته، ويسيطر على مشاعره، وذلك بحسب ما كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، إذ أوضحت توقعاتها لمولود برج العقرب، وذلك وفقًا لحظك اليوم عاطفيا ومهنيا.

وأشارت خبيرة الأبراج، إلى أن مولود برج العقرب يجب أن يكون حريصًا في أحاديثه وحواراته مع شريك حياته، وأن يتيح له الفرصة للتحدث في كل ما يريده دون أي انفعالات من جانبه.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

وتؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برح العقرب، أنه يوجد اليوم خسوف كلي للقمر في برجك، لهذا عليك أن تتحكم في انفعالاتك، وأن تكون حريصًا على حقوقك، وفق حظك اليوم الاثنين 16-5-2022.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

تنصح اليوم، خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، مولود برج العقرب، بالتروي والهدوء في أحاديثه وحواراته مع شريك حياته اليوم، وأن يضع نفسه مكان شريك حياته عند مناقشة الأمور من وجة نظره، وذلك كي يفهم موقفه.