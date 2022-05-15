حظك اليوم برج العذراء الأحد 15-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج الفلكية عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمولود برج العذراء الذي يحمل صفات كثيرة من اسمه وعلى الجانب الآخر فهو من الأبراج التي تلقى كلمات كالسهام قد تغضب البعض منه ولذلك يجب أن تحذر في التعامل مع هذا المولود.

ورغم ما سبق إلا أن مولود برج العذراء يحمل بداخله مشاعر صادقة لدرجة كبيرة فتجده في حال الغضب من الأشخاص يفضل التجاهل والعزلة والابتعاد عن الآخرين، ويرجع ذلك إلى حبه للوحدة والعزلة، كما أن لديه شخصية منظمة بشكل كبير، لا يستطيع أن يتواجد في مكان به فوضوى.

ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد لمولود برج العذراء، الذي يملك قدرة كبيرة على إخفاء مشاعره بداخله، دون أن يبوح بها لأحد، خصوصا إذا كانت تلك المشاعر لطرف آخر.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

أخبار سارة أنت بصصدها مولود برج العذراء فاليوم الأحد القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على الإقناع وعليك اليوم أن تنتهز الفرص، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

وعلى الجانب الاجتماعي والعاطفي تنصحك خبيرة الأبراج مولود العذراء أنه برغم الضغوط والخلافات، تبدو اليوم بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط والمشاعر.

مشاهير برج العذراء

ويوجد الكثير من مشاهير برج العذراء وفي مقدمتهم الفنان العراقي كاظم الساهر والفنان مصطفى فهمي والفنان خالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور والممثلة آثار الحكيم، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي وغيرهم.