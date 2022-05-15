الزراعة توضح الطرق الآمنة لتخزين القمح.. وتحذّر من الرطوبة والمبيدات

كشف الدكتور عادل عبد اللطيف، الأستاذ بقسم بحوث آفات الحبوب في معهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة، عن أفضل طرق تخزين حبوب القمح لدى المزارعين، بمناسبة بدء موسم حصاد القمح ودرسه وتخزينه، مشيرا إلى توقعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بإنتاج نحو 10 ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي، حيث تستهدف الوزارة جمع نحو 6 ملايين طن، على أن يخزن المزارعون نحو 4 ملايين طن.

خطوات سلامة تخزين القمح

وقال الأستاذ بقسم بحوث آفات الحبوب في معهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة لـ«الوطن»، إنّه يمكن اتباع عدة خطوات لضمان سلامة تخزين القمح، بالتأكد من وصول درجة الرطوبة في الحبوب إلى القصوى، كي لا تتسبب الرطوبة في انتشار الآفات الضارة، مطالبا بتهوية الحبوب عقب درسها مباشرة للتخلص من الرطوبة، وتخزينها في الصوامع و«البراميل» حتى آخرها، وتفريغها من الهواء تماما، وإحكام غلقها باستخدام شريط لاصق يمنع تسرب الهواء.

الغلق الجيد يمنع استخدام غاز الفوسفين

ولفت عبداللطيف، إلى أنّ إحكام غلق الصوامع و«البراميل»، يمنع وصول غاز الأكسجين إلى الحشرة ويخنقها تماما بعد فترة وجيزة من الغلق، وفي هذه الحالة فلن يتم اللجوء إلى استخدام غاز الفوسفين الخطير أو المبيدات غير الآمنة في التخزين، ويمكن استخدامها فقط في حالة التخزين في الأجولة المصنوعة من البلاستيك أو الجوت، بتفريغ موضع التخزين بالكامل ووضع حبة الغلة داخل قطعة قماش داخل منتصف الجوال وتركها، وفي هذه الحال يتم التخلص من الحشرات والآفات بشكل نهائي.

أجواء مثالية للتخزين

وتابع الأستاذ بقسم بحوث آفات الحبوب في معهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة، أنّ الظروف المناخية ودرجات الحرارة الحالية وسطوع الشمس المثالي خلال شهر مايو، أجواء مثالية للوصول إلى درجة رطوبة مناسبة لتخزين القمح، وضمان عدم الإصابة بالحشرات، لافتًا إلى أنّ بعض المزارعين يستخدمون طرقا أخرى للتخزين، مثل «رماد الأفران»، وذرات الملح الخشن، وهي وسائل تقليدية تفيد في مكافحة الآفات، وتحمي المخزون بنسبة 90%، محذّرا من استخدام المُبيدات في تخزين القمح، الذي يختلط بالماء أثناء غسل الحبوب، ما يتسبب في أضرار صحية.