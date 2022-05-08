الزراعة: جودة تخزين القمح يحقق الاكتفاء الذاتي ومخزون استراتيجي للدولة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن زيادة جودة عملية تخزين القمح ينعكس على زيادة فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق مخزون استراتيجي كبير، مما ينعكس إيجابيا على ما كنا نتحدث عنه من قبل من زيادة للمساحة المنزرعة.

وأشار «القرشي» إلى أن منطقة توشكى من المناطق الواعدة جدا، ولكنها كانت تعاني من تحديات كبيرة، وهي عدم وجود نية للإنفاق على عمل بنية تحتية حقيقية لخدمة أهل المنطقة، واليوم الدولة المصرية تضخ استثمارات بالمليارات في هذه المنطقة، واستطاعت عمل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهل هذه المنطقة من توفير المياه والكهرباء والطرق التي تنقل المحصول بعد الحصاد.

زراعة 220 ألف فدان بمنطقة توشكى هذا العام

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، على شاشة «dmc»، أن هذا العام تم زراعة 220 ألف فدان بمنطقة توشكى، ومتوقع أن يتم إنتاج 550 ألف طن من القمح من منطقة توشكى فقط، وهي إضافة كبيرة لملف زراعة القمح بالتحديد، مشددا على أن الزراعة بالنسبة للدولة المصرية ليست اقتصادا أو تنمية مجتمعية أو تنمية بيئية فقط، ولكنها تنمية شاملة متكاملة تحقق الأمن الغذائي للمواطن المصري والأمن القومي المصري.

توفير المياه اللازمة لعملية الزراعة كان أمر في غاية الأهمية

وشرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أنه مستهدف بالأيام المقبلة أن نتجاوز 500 ألف فدان من المساحات المنزرعة داخل منطقة توشكى، بالإضافة لمناطق الضبعة ومناطق الدلتا الجديدة، موضحا أن توفير المياه اللازمة لعملية الزراعة كان أمر في غاية الأهمية، مضيفًا: «الدولة المصرية تعي هذا الأمر بشكل كبير جدا، وقد رأينا الدولة المصرية تنشئ العديد من محطات المياه، حيث أصبح لدينا أكبر من محطة على مستوى العالم لمعالجة المياه، ويجري إنشاء محطة أخرى بمنطقة الحمام، فالدولة تهتم اهتماما كبيرا هذه الفترة بمعالجة المياه حتى نتمكن من استخدام المياه أكثر من مرة خصوصا وأن الزراعة لدينا حياة».