محافظ الغربية يتفقد صوامع تخزين القمح للاطمئنان على جاهزيتها .. صور

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، عددا من صوامع تخزين محصول القمح في مركز ومدينة طنطا من أجل الاطمئنان على جاهزيتها لإستقبال موسم القمح 2022 والذي سيبدأ أول أبريل المقبل، ومتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال القمح وتخزينه بطريقة صحيحة واستيعاب كميات القمح المتوقعة لهذا الموسم.

صومعة طنطا القابضة تسع 45 ألف طن قمح

بدأت الجولة بتفقد صومعة طنطا القابضة والتي تبلغ سعتها التخزينية 45000 طن قمح، كما تفقد المحافظ الأعمال بصومعة طنطا المعدنية والتي تبلغ سعتها التخزينية 20000 طن، وفي مركز طنطا تفقد المحافظ صومعة شبشير الحصة بسعة تخزين 15000 طن واختتم المحافظ جولته بتفقد شونة الريان الأسمنتية بسعة تخزينية 6000 طن.

استمرار جولات تفقد صوامع الغلال

ومن جانبه أكد محافظ الغربية على استمرار جولات المتابعة والمرور على المواقع التخزينية الخاصة بمحصول القمح في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة من صوامع وشون أسمنتية ومعدنية، من اجل الوقوف على أعمال رفع كفاءتها الاستيعابية إلى جانب توفير شروط الحماية المدنية بها، وذلك لضمان إتمام عملية تخزين محصول القمح بطريقة جيدة تضمن الحفاظ على جودة محصول القمح وعدم إتلافه.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داوود رئيس حي أول طنطا و محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.