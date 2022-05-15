إقبال متوسط على انتخابات البرلمان اللبنانية: الأولى منذ تفجير مرفأ بيروت

توجه مئات اللبنانيين اليوم، إلى لجان الاقتراع المختلفة في أنحاء البلاد، منذ الـ7 صباحاً للمشاركة في انتخابات البرلمان اللبنانية، لاختيار 128 نائباً في البرلمان اللبناني، وهي أول انتخابات يشهدها لبنان منذ حادث تفجير مرفأ بيروت في أغسطس من عام 2020، الذي كان له نتائج اقتصادية كارثية على البلاد، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

ونقلت شبكة «سكاي نيوز» عربية عن مصادرها أنَّ المؤشرات الأولية المشاركة في الانتخابات بلغت 14.6% حتى الآن، وهو ما يشكّل إقبالاً متوسطاً، لافتة إلى أنَّ الانتخابات تضم 103 قوائم انتخابية، ينافس من خلالها 718 مرشحاً للفوز بمقعد 128 نائباً في البرلمان.

15 دائرة في انتخابات البرلمان اللبنانية

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إنَّ انتخابات البرلمان اللبنانية ستتمّ من خلال 15 دائرة انتخابية موزعة في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن بيروت تضم دائرتان فيما يضم جبل لبنان 4 دوائر انتخابية، ويضم الشمال 3 دوائر، والبقاع 3 دوائر،

وأضافت الوكالة الوطنية أنَّ انتخابات البرلمان اللبنانية، تعد أول انتخابات برلمانية بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر 2019.

وتوجه الرئيس اللبناني ميشال عون، للإدلاء بصوته في انتخابات البرلمان اللبنانية، صباح اليوم، داعياً المواطنين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات، وقال «عون» إن التصويت في الانتخابات واجب على كل مواطن لبناني.

كما توجه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، للإدلاء بصوته في انتخابات البرلمان اللبنانية، مشيداً بجهود كل جهات الدولة التي شاركت في التحضير للعملية الانتخابية البرلمانية.

وقال «ميقاتي» في تصريحات لـ«سكاي نيوز» عربية، إنَّ عملية الاقتراع في انتخابات البرلمان اللبنانية تتمّ بشكل جيد حتى الآن.

وقال «ميقاتي» في تصريحه لـ«سكاي نيوز عربية» إنَّ عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية تجري بشكل جيد حتى الآن.

وتمت عملية الاقتراع في انتخابات البرلمان اللبنانية، خارج البلاد في الأسبوعين الماضيين، إذ تمّ تقسيمها على مرحلتين، الأولى تمت في دول عربية وإيران، والمرحلة الثانية تمت في 48 دولة أجنبية على مستوى العالم.

80 ألف عنصر لحماية الاقتراع

يُذكر أنَّ وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أعلن في تصريحات سابقة، أنَّ المشاركة في انتخابات البرلمان اللبنانية واجب وحق، داعياً المواطنين إلى المشاركة، مؤكّداً في الوقت ذاته أنَّه تمّ تخصيص نحو 80 ألف عنصر لحماية عملية الاقتراع، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.