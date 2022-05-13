إعلان الحداد 3 أيام في لبنان على وفاة الشيخ خليفة بن زايد

شارك الرئيس اللبناني ميشال عون، في عزاء الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفى عن عمر يناهز 73 عاما، وفقا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

لبنان تعلن الحداد 3 أيام على الشيخ خليفة بن زايد

وأعلن الرئيس اللبناني، الحداد الرسمي لمدة 3 أيام على الشيخ خليفة بن زايد، قائلا: «الإمارات تفقد أحد أبرز رواد النهضة والحداثة»، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وشارك في عزاء الرئيس الإماراتي العديد من الزعماء والرؤساء العرب وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس العراقي والجزائري والملك البحريني والملك الأردني.