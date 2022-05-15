هل يتعافي القطاع العقاري الاستثماري قبل نهاية العام؟.. خبيرة توضح

قالت الدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن التطوير العقاري صناعة وطنية وتنموية وقطاع هام وحيوي لابد أن نقف جمعيا وراءها، مطالبة بضرورة دعم صناعة التطوير العقاري والتشييد والبناء لتجاوز الشركات الأزمات العالمية، إذ يعد قطاع الاستثمار العقاري ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد القومي وفرص العمل والتشغيل للشباب والشركات والصناعات الوطنية المختلفة.

وتوقعت الدكتورة عبير عصام، أن يبدأ قطاع الاستثمار العقاري في التعافي وتحقيق أرباح ومبيعات خلال 6 الأشهر المقبلة، وقبل انتهاء العام الجاري مع تراجع أسعار مواد البناء وتكاليف التشطيبات والانشاءات.

الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء

وأوضحت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة في الأشهر الماضية أثرت سلبًا علي نسب التنفيذ في خطط الشركات العقارية خاصةً مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية وحدوث نسب ركود ومشاكل في تحصيل الأقساط بسبب فقدان بعض العملاء من قطاع السياحة، والعاملين بالخارج وظائفهم، مما أدى إلي قيام بعض الشركات بوقف تنفيذ خطتها المستقبلية حتى 2025 وتأجيل طرح مشروعات جديدة.

ولفتت إلى أن قطاع الاستثمار العقاري المصري مر بأزمة كبيرة جدًا خلال الأربعة الأشهر الماضية، مضيفة أن الشركات العقارية توقفت تماما عن البيع وبدأت في وضع استراتيجيات جديدة ومختلفة سواء لاستكمال مشروعاتها الجار تنفيذها أو المخططة بخلاف استراتيجيات العام الماضي.

تنشيط ملف تصدير العقار والمعارض الخارجية

وأشارت إلى أن مجالس إدارات غرفة التطوير العقاري والشعبة العامة للاستثمار العقاري يعقدان لقاءات مستمرة مع وزير الإسكان والمطورين في الصعيد والإقليم والمحافظات المختلفة، لحل المشاكل وتنشيط ملف تصدير العقار والمعارض الخارجية، بهدف وضع ضوابط جديدة للسوق العقارية، وشركات التسويق العقاري من بينها 5 مطالب لتحقيق العلاقة المتوازنة بين الدولة والمطورين العقاريين والعملاء.

وأوضحت «عصام» أن من بين مطالب الشركات العقارية لتجاوز التحديات العالمية الراهنة، أن يكون التمويل العقاري بنسب مقسمة على أجزاء حسب مراحل التنفيذ مع سهولة التمويل البنكي للمطورين العقارية، والاهتمام بالمعارض وتصدير العقار.

وأكدت أن هناك اهتماما كبيرا من غرفة التطوير العقاري والشعبة العامة للاستثمار العقاري، بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية، موضحة أن نحو 5 شركات مصرية ستشارك في معرض عقارية من المقرر عقده في 3 يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية لعرض بعض المشروعات العقارية في مصر للجالية المصرية في بعض الولايات الأمريكية.