«القابضة للمياه»: تناشد المواطنين بضرورة تغيير عدادات المياه العاطلة

ناشدت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، المواطنين من المستهلكين وعملاء الشركة، ممن يوجد لديهم أعطال في عدادت المياه، بضرورة العمل على تغيير العدادات العاطلة، قبل نهاية الشهر مايو الجاري، حتى لا يتعرضوا لأي غرمات مالية.

وأضافت الشركة من خلال الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على جميع العملاء من أصحاب العدادت العاطلة، سرعة تغيير تلك العدادات قبل 30 مايو، حتى يتم أحتساب كميات استهلاك المياه، وذلك على القراءات الفعلية، وللحد من المياه المباعة تقديرياً، والتي تصدر لها فواتير من داخل الشركة.

طرق تغيير عدادات المياه العاطلة

- تقديم طلب لتركيب عداد ميكانيكي جديد، موضح به جميع بيانات العداد وصاحب الطلب إلى شركة المياه التابع لها.

- أو تقديم الطلب في أقرب مركز لخدمة العملاء تابع للشركة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من آخر فاتورة مياه مسجلة.

- دفع مبلغ 792 جنيها، القيمة المالية للعداد الجديد.

- الشركة ستقوم بسرعة توفير العدادات الجديدة للمواطنين.

- في حالة وجود أي استقسارت من جانب المواطنين، الاتصال على الشركة من خلال الخط الساخن 125.

وأشارت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، إلى أنه عقب انتهاء المدة المحددة والمعلنة سابقًا من الشركة، وعدم قيام المواطنين بتقديم طلبات لتغيير العدادات العاطلة، ستقوم الشركة مباشرة بتركيب العدادات المسبقة الدفع، لأصحاب جميع العدادات العاطلة.

مميزات العدادات مسبقة الدفع

يذكر أن عدادات المياه مسبقة الدفع، لها عدة مزايا مختلفة، يحصل عليها العملاء من مشتركي الشركة، وهي تتميز بـ

- إنهاء جميع الأخطاء الناتجة من قراءة العداد بشريا.

- إنهاء مشكلة عدم الدقة في تسجيل القراءات الشهرية.

- أصبح يوضح لجيمع العملاء المشتركين به، الاستهلاك الشهري لهم من أمتار المياه المكعبة، كما يوضح قيمة المبلغ الذي تم خصمه من الكارت المالي الخاص بالعداد.