«القابضة للمياه»: شحن كروت العدادت مسبقة الدفع مستمر خلال إجازة العيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن استمرار العمل فى كل مراكز شحن العدادات الخاصة بالمياه، مسبقة الدفع، وذلك طوال أيام إجازة عيد الفطر.

استمرار خدمة شحن كروت عدادات المياه

وقالت الشركة فى بيان لها، إنها مستمرة في تقديم خدمة شحن كروت عدادات المياه للمواطنين الراغبين في شحن الكروت طوال فترة الإجازة، وذلك من أجل التأكد من تلبية جميع احتياجات المواطنين، خوفا من حدوث أى قطع مفاجئ للمياه خلال فترة الإجازة والأعياد.

وأوضحت الشركة من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن العمل في مراكز خدمة شحن كروت العدادات متوفر في جميع أفرع الشركة والمراكز التابعة لها فى جميع محافظات الجمهورية، أو من خلال نقاط الشحن الخارجية، والموجودة في جميع المحافظات من خلال شركة فوري أو خالص.

مميزات العدادات مسبقة الدفع

ومن المعروف أن العدادت مسبقة الدفع، لها العديد من المزيا التى حصل عليها العملاء من مشتركي الشركة، ومنها:

- نظام العدادات مسبقة الدفع قضى نهائيا على أى أخطاء ناتجة من الجانب البشري أثناء قراءة العداد.

- قضى على مشكلة عدم دقة تسجيل القراءات.

- يسهل لجميع العملاء من المشتركين التحكم ومتابعة الاستهلاك الشهري لهم.

- العداد مسبق الدفع، يسمح للمشتركين بمعرفة استهلاكهم من أمتار المياه المكعبة، وقيمة المبلغ المتبقي فى كارت الشحن.

يذكر أن الشركة القابضة للمياه، أطلقت خلال الساعات الماضية، عدة حملات للتوعوية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، والمحافظة عليها وعدم إهدارها، وذلك بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية، بهدف نشر الثقافة الخاصة بضرورة الحفاظ على المياه، وتوضيح الممارسات والسلوكيات والعادات الخاطئة، للمواطنين، والتى ينتج عنها إهدار المياه بشكل غير صحيح، مما يزيد من عمليات فقد المياه، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يزيد معدل استهلاك المياه من جانب جموع المواطنين.