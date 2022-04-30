«القابضة للمياه»: استمرار العمل في مراكز شحن العدادات خلال أيام العيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بالشركات التابعة، طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من الأحد 1 مايو حتى الخميس 5 مايو؛ لتقديم خدمات شحن العداد مسبق الدفع.

شحن كارت العداد مسبق الدفع من فروع القابضة أو نقاط الشحن الخارجية

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، أنّه يمكن للمشتركين شحن كارت العداد مسبق الدفع خلال تلك الفترة من خلال فروع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو نقاط الشحن الخارجية المنتشرة من خلال شركة فورى أو خالص.

مزايا عداد المياه مسبق الدفع

وأكدت الشركة، في بيان، أنّ العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: «القضاء على أي أخطاء ناتجة عن العنصر البشري ومشكلات تأخر أو عدم دقة تسجيل القراءات - التحكم ومتابعة الاستهلاك - يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن».

تحديث بيانات العداد عن طريق الشحن

وطالبت الشركة العملاء مستخدمي عدادات المياه مسبقة الدفع، بأهمية تحديث بيانات العداد عن طريق الشحن من خلال التوجه لأقرب مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع أو التوجه لنقاط فورى المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، تجنبًا لقطع الخدمة بالإجازات والأعياد الرسمية، في حالة انتهاء الرصيد.

ضع الكارت بالعداد قبل التوجه إلى مركز الشحن أو فوري

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أنّه يتعين على المستخدم وضع الكارت بالعداد قبل التوجه إلى مركز الشحن أو فوري.