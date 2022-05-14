«القابضة للمياه» تحتفل بملتقى الأطفال للمناخ بمشاركة 7 سفراء

تنظم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووفد الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية، اليوم، احتفالية «ملتقى الأطفال للمناخ»، والمزمع عقده بملعب شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ضمن احتفاليات الاتحاد الأوروبي بـ EU Month، وبمشاركة العديد من الجهات الدولية منها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB.

المشاركون في احتفالية ملتقى الأطفال للمناخ

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان صادر عنها أنه سيشارك في فاعليات احتفالية «ملتقى الأطفال للمناخ» اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية وديان كاتراتشيف سفير دولة بلغاريا وسيان أورجان سفير دولة أريلاندا وروبيرتو باتش سفير دولة مالطا، وماتيا بريفولسيك سفير سولوفينا وفرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا وفرانسوا كورنيه سفير بلجيكا، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الدولية.

تنفيذ أنشطة توعوية وألعاب تفاعلية تستهدف أكثر من 150 طفلا

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في البيان إلى أن الفاعلية ستشهد تنفيذ أنشطة توعوية وألعاب تفاعلية تستهدف أكثر من 150 طفلًا لترسيخ مفاهيم الترشيد والحفاظ على المياه، بالإضافة إلى مجموعة من المسابقات والأنشطة التفاعلية؛ بهدف تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة والمثلى فى التعامل مع المياه، مع تنفيذ فعاليات متنوعة للتعريف بجوانب التغير المناخي.

موعد انطلاق فاعليات احتفالية "ملتقى الأطفال للمناخ"

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن فاعليات احتفالية «ملتقى الأطفال للمناخ» ستبدأ في الساعة التاسعة صباح اليوم بملعب شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والكائن خلف محطة مياه باب شرقي وابور المياه الإسكندرية.