بيع تكاتك وموتوسيكلات حكومية في مزاد علني الأربعاء المقبل

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزاد علني لبيع موتوسيكلات وتكاتك مملوكة لجهات حكومية بمحافظة كفر الشيخ في جلسة علنية يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ 18 مايو الحالي بقاعة النادي المصري القاهري بجوار حديقة الفسطاط بوسط القاهرة.

موتوسيكلات متعددة الماركات والطرازات ضمن المزاد

وأوضحت الخدمات الحكومية عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن البضائع المدرجة للبيع بجلسة مزاد الأربعاء المقبل الموافق لـ 18 مايو تشمل موتوسيكلات متعددة الماركات والطرازات بالإضافة إلى عدد من التكاتك التي تملكها أو تحت حيازة عدد من الجهات الحكومية بمحافظة كفر الشيخ.

وأضافت الخدمات الحكومية أن المزاد يأتي في إطار سلسلة المزادات الحكومية التي تنظمها الهيئة لبيع بضائع وسيارات وموتوسيكلات المملوكة للجهات الحكومية المختلفة.

كراسة شروط الاشتراك في االمزاد بـ 400 جنيه

وبحسب الخدمات الحكومية أن قيمة كراسة شروط الدخول إلى المزاد تباع حالياً بمقر الهيئة في الدقي وتصل قيمتها إلى نحو 400 جنيه إذ تعد أحد الشروط الأساسية لدخول جلسة المزاد العلني.

وتتيح الخدمات الحكومية التابعة وزارة المالية وفقا للموقع الإلكتروني إمكانية معاينة البضائع المدرجة في جلسة مزاد الأربعاء 18 مايو الحالي في الساحات المعدة لعرض البضائع المخصصة لذلك والتي يمكن الاستعلام عنها من هيئة الخدمات الحكومية عند شراء كراسة الشروط الخاصة بالمزاد العلني المقرر طرحها بعد إجازة عيد الفطر مباشرة على أن تعقد الهيئة جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بجانب حديقة الفساط بعين الصيرة في وسط القاهرة.

واشترطت الخدمات الحكومية التابعة وزارة المالية دفع 10 الآف جنيه قيمة التأمين المؤقت كشرط أساسي لدخول قاعة المزاد العلني مع إمكانية الاستراد عقب انتهاء فعاليات المزاد العلني في حالة عدم الرسو على صاحب قيمة التأمين المؤقت بينما يتم تعلية المبلغ ليعادل نحو 30 % من قيمة المزاد العلني على أن يتم سداد باقي المبلغ في غضون 15 يوم فقط .