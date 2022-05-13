مزاد 24 مايو لبيع سيارات جهات حكومية.. تيوتا ومرسيدس وهيونداي

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن تنظيم مزاد علني لبيع سيارات ودراجات نارية تابعة لجهات حكومية يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو الحالي، و تقام جلسة المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة، الساعة الثانية عشر ظهرا على أن يتم الدخول بكراسة الشروط.

مكان شراء كراسة شروط مزاد السيارات 24 مايو

ويمكن شراء كراسة شروط مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية لبيع سيارات الجهات الحكومية، من مقر الهيئة بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي، وذلك بسعر 400 جنيه، وفق بوابة التعاقدات العامة التابعة لهيئة الخدمات الحكومية.

تفاصيل السيارات المتاحة في مزاد سيارات 24 مايو

وجاءت تفاصيل السيارات المتاحة في المزاد على النحو التالي:

يشمل مزاد السيارات أنواع ملاكي وأتوبيس وميكروباص وميني باص وبيك أب ونقل ودراجات نارية وجرار زراعي ومقطورات وتروسيكل ولودر، ماركات تويوتا، اسكودا، فولكس، أوبل، ميتسوبيشي، نصر، أيسوزو، شيفورليه، gm، فورد، بيدفورد، مرسيدس، جيب شروكي، داتسون، باندا، افيكو، بيجو، نيسان، بولونيز، رينو، سوزوكي، هيونداى، جاك، فيات، فانتوم، بيلاروسي، داتسون، cz، انترناس.

اشتراطات مزاد سيارات 24 مايو

وحددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية مبلغ 10 آلاف جنيه يجب أن يقوم المتقدم بدفعها كتأمين دخول المزاد، على أن يتم دفع 30% فور دفع رسوم المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويجب أن يكون البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، على أن تطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها.

وأكدت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية المختلفة للوقاية من فيروس كورونا، من خلال التزام بالتباعد وارتداء الكمامات.

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزادا علنيا لبيع سيارات ملاكي وميكروباص ونقل وموتوسيكلات وتكاتك مملوكة لجهات حكومية بمحافظة الشرقية، يوم الأحد 22 مايو الحالي.