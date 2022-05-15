احتجاجات ومظاهرات إيران ضد الغلاء تجتاح البلاد والحكومة تقطع الإنترنت

احتجاجات ومظاهرات شهدتها إيران ضد الغلاء، وانتشرت في عدة محافظات، بعد ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، مما جعل الحكومة الإيرانية، تقوم بإصدار تعليمات إلى الشرطة للتدخل ومحاولة تخفيف حجم الاحتجاجات التي شهدتها البلاد يوم الجمعة الماضية، والتي وصلت إلى حد اقتحام المحال التجارية، والمطالبة برحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ارتفاع أسعار السلع الأساسية

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقاطع فيديو تظهر احتجاجات ومظاهرات ضد الغلاء في إيران، مصحوبة بهتافات تهاجم الحكومة نتيجة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الرئيسية مثل الخبز والبيض والأرز واللحوم، مطالبين بضرورة تنحي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن منصبه، لفشله في معالجة موضوع ارتفاع الأسعار، والذي جاء نتيجة للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

احتجاجات ومظاهرات إيران ضد الغلاء.. الشرطة تتدخل

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، إن إحدى احتجاجات ومظاهرات ضد الغلاء في إيران، وتحديداً في جنوب غربي البلاد، تطلبت تدخل الشرطة بعد قيام المشاركون بإضرام النيران في مسجد النار، ومحاولة سرقة متجر كبير، ووصل الأمر إلى إلقاء الحجارة على أفراد الأمن، لافتة إلى أن الأمر تحت السيطرة.

وأفادت تقارير صحفية محلية، أن احتجاجات ومظاهرات ضد الغلاء في إيران، تسببت في قطع شبكة الإنترنت فيما لا يقل عن 6 محافظات إيرانية.

وواجه الرئيس الإيراني انتقادات حادة من قبل المتظاهرين، خاصة أنه لم يُنفذ تعهداته بإنهاء الأزمة الاقتصادية في البلاد، وطالت الأزمة الاقتصادية الريال الإيراني الذي خسر نحو 50% من قيمته.