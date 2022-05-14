تفاصيل مهرجان كان السينمائي الـ75.. 24 فيلما تتنافس على السعفة الذهبية

أيام قليلة تفصل جمهور السينما حول العالم، عن انطلاق فعاليات الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي، في 17 مايو الذي يستمر حتى 28 من الشهر نفسه.

وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان مجموعة كبيرة من عروض الأفلام والفعاليات السينمائية، بالإضافة إلى تكريم نجوم السينما العالمية حيث سيتم تكريم الممثل الأمريكي فورست ويتكر في حفل الافتتاح ومنحه السعفة الذهبية الفخرية، كما يتم توجيه تحية خاصة للنجم توم كروز الذي من المقرر أن يُعرض فيلمه «Top Gun: Maverick».

ويتنافس 24 فيلما على السعفة الذهبية في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، من بينهم فيلم «Boy from Heaven» للمخرج السويدي من أصول مصرية طارق صالح، وتدور أحداث الفيلم في أول يوم بعد عودة الطلاب من العطلة الصيفية، يموت الإمام الأكبر أمام الطلاب في الجامعة، ليكون وفاته بداية معركة قاسية على النفوذ لمن يحل محله، بينما يعود المخرج الياباني هيروكازو كوريدا إلى المسابقة الرسمية بعد حصوله على السعفة الذهبية في عام 2018 عن فيلم «Shoplifters»، وذلك بفيلمه الأحدث «Broker»، وذلك بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأعمال التي تحمل توقيع كبار صناع السينما حول العالم.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية التي يترأسها الممثل الفرنسي فينسنت ليندون، مجموعة كبيرة من صناع السينما من بينهم المخرج الإيراني أصغر فرهادي، المخرجة والممثلة ريبيكا هول، الكاتب والمخرج الفرنسي لادج لي، المخرج والكاتب الأمريكي جيف نيكولز، الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون، الممثلة السويدية نومي راباس، المخرج والكاتب النرويجي يواكيم ترير بالإضافة إلى الممثلة والمخرجة الإيطالية ياسمين ترينكا.

يسري نصرالله يترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بـ «كان»

بينما يترأس المخرج المصري يسري نصرالله لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان، والتي تضم في عضويتها كلا من الممثلة والمخرجة منية شكري، المخرجة والكاتبة البلجيكية لورا وانديل، المخرج والممثل الفرنسي فيليكس مؤاتي، بالإضافة إلى الصحفي والناقد الفرنسي جان كلود راسبينجياس.

6 أفلام عربية في مسابقتي «نظرة ما» و«نصف شهر المخرجين»

في الوقت الذي تخلو فيه المسابقة الرسمية للمهرجان من الأعمال العربية، تحفل مسابقة «نظرة ما» بعدد من التجارب السينمائية لمخرجين عرب من بينهم المخرجة المغربية مريم توزاني التي تشارك بفيلم «القفطان الأزرق»، وتعتبر تلك التجربة الثانية لها في المسابقة، بعد مشاركتها بفيلمها الطويل الأول «آدم» عام 2019.

ومن تونس يشارك فيلم «حرقة» للمخرج لطفي ناثان، بينما وقع الاختيار على الفيلم الفلسطيني «حمى البحر المتوسط» للمخرجة مها الحاج، ليكون ضمن المسابقة التي تضم 20 فيلما.

بينما تحظى مسابقة نصف شهر المخرجين بعدد من المشاركات العربية، من بينها «السد» للمخرج اللبناني علي شري، بالإضافة إلى الفيلمين التونسيين «أشكال» إخراج يوسف شبي، و«تحت الشجرة» إخراج أريج السحيري.