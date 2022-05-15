أحمد عزمي يعود إلى السينما بفيلم «بحبك» مع تامر حسني

يعود الفنان أحمد عزمي للسينما مرة أخرى من خلال فيلم «بحبك» مع الفنان تامر حسني، المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى السينمائي، وذلك وفقا لما أعلنه عبر حسابه على «فيس بوك».

ونشر «عزمي»، صورة تجمعه ببطلي الفيلم تامر حسني وهنا الزاهد، معلقا: «بحمد الله وتوفيقه هنتقابل في فيلم بحبك مع النجم العالمي الخلوق تامر حسني، والنجمة المتألقة هنا الزاهد وباقة من ألمع النجوم».

5 ملايين مشاهدة للبرومو الدعائي لفيلم «بحبك»

فيلم «بحبك» تأليف وإخراج تامر حسني، ويعتبر التجربة الإخراجية الأولى لـ «حسني» في السينما، وذلك بجانب مشاركته في بطولة الفيلم مع مجموعة من الفنانين من بينهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني، وحقق البرمو الدعائي للفيلم أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال أيام من طرحه عبر القناة الرسمية لـ «تامر» على «يوتيوب».

ومن المقرر طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى السينمائي، ويشهد منافسة قوية مع مجموعة كبيرة من الأفلام منها «عمهم» بطولة محمد عادل إمام، و«كيرة والجن» الذي يجمع كريم عبد العزيز وأحمد عز.

أحمد عزمي يعود للساحة الفنية بعد أزمته الأخيرة

ويعود الفنان أحمد عزمي للتواجد على الساحة الفنية بعد فترة من الغياب بسبب الأزمة التي مر بها على مدار السنوات الماضية، وجاء ذلك بعد ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية والتي كشف خلالها أنه لا يعمل ولا تعرض عليه أدوار فنية بعد خروجه من السجن، قائلا: «أستحق فرصة تانية وأبقى موجود في عمل، اختبروني وجربوني تاني وشوفوا هل أحمد زي ما هو ولا لا؟».

وشارك خلال موسم الدراما الرمضانية الماضي في بطولة مسلسل «دنيا تانية» مع الفنانة ليلى علوى، وحقق ردود أفعال إيجابية.