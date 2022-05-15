«نسب تنفيذ تصل لـ100%».. ماذا قدمت «حياة كريمة» في الغربية والدقهلية؟

يواصل قطار المشروع القومي حياة كريمة في تطوير قرى مصر بمختلف المحافظات، لرفع مستوى المعيشة للمواطنين، وكشفت مؤسسة «حياة كريمة» عن آخر مستجدات نسب تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في مجالات الصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والطرق والوحدات التعليمية والصحية.

وشهد مركز زفتى بمحافظة الغربية نسب تنفيذ عالية، جاءت على النحو التالي:

- قطاع الصرف الصحي نسبة تنفيذ 93%.

- قطاع مياه الشرب نسبة تنفيذ 95%.

- قطاع الكهرباء نسبة تنفيذ 52.1%.

- قطاع الغاز الطبيعي بنسبة تنفيذ 30.1%.

- قطاع الاتصالات بنسبة تنفيذ 21.8%.

- قطاع التربية والتعليم بنسبة تنفيذ 97%.

- قطاع الشباب والرياضة بنسبة تنفيذ 26.3%.

- قطاع الصحة بنسبة تنفيذ 35%.

- قطاع الإسعاف بنسبة تنفيذ 76%.

- قطاع المجمعات الخدمية نسبة تنفيذ 86%.

- قطاع المجمعات الزراعية والبيطرية بنسبة تنفيذ 84%.

- قطاع التضامن الاجتماعي بنسبة تنفيذ 38.8%.

- قطاع الكباري بنسبة تنفيذ 84%.

- قطاع الطرق رئيسية بنسبة تنفيذ 13.5%

- قطاع العمارات السكنية بنسبة تنفيذ 8%.

- قطاع الري ملف تبطين الترع بنسبة تنفيذ 35%.

- قطاع السكة الحديد بنسبة تنفيذ 67%.

- قطاع نقط الشرطة بنسبة تنفيذ 39%.

- قطاع مكاتب البريد بنسبة تنفيذ 96.3%.

- قطاع أبراج المحمول بنسبة تنفيذ 6.3%.

إنجازات مبادرة «حياة كريمة» في محافظة الدقهلية

أما عن نسب إنجاز مبادرة «حياة كريمة» في محافظة الدقهلية بقرية الحصص، فقد وصلت في بعض القطاعات إلى 100%، فيما لا يزال العمل ساريا في قطاعات أخرى، وذلك على النحو الآتي:

- قطاع الشباب والرياضة فقد تم إنجاز مركز شباب الجرويين بالحصص بنسبة تنفيذ 100%.

- قطاع وحدة طب الأسرة بالحصص بنسبة إنجاز 100%.

- قطاع الزراعة، فقد تم تنفيذ المجمع الزراعي بالحصص بنسبة تنفيذ 98%.

- قطاع مجمعات الخدمات، فقد تم تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية بقرية الحصص.

- قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الحصص.