«حياة كريمة»: إنجاز بعض مشروعات قرية الأبعادية بالبحيرة تجاوزت نسبة 100%

أعلنت مبادرة حياة كريمة استمرار أعمالها بمختلف المحافظات والمراكز التي تشملها، إذ حققت المبادرة إنجازات عديدة في محافظة البحيرة بقرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور، المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أنَّ العمل متواصل بشكل يومي على جميع المستويات في جميع القطاعات الحيوية في أنحاء الجمهورية كافة.

إنجازات مشروعات «حياة كريمة» في قرية الأبعادية بالبحيرة

تحطيم الأرقام القياسية في الإنجازات، شعار المرحلة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع الدولة العملاق، الذي جاء بتوجيهات رئاسية، لإنهاء معاناة القرى الأشد فقرًا، وتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع، من خلال تطوير ورفع كفاءة الريف المصري، وتحقيق الأهداف التنموية.

العمل متواصل في محافظات الجمهورية

وكشفت المبادرة نسب الانتهاء من أعمال المبادرة في قرية الأبعادية بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، إذ تحقق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، في إطار خطة العمل التي يتمّ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أنَّه ما زال العمل متواصلًا في المحافظة وباقي محافظات الجمهورية لاستكمال خطة البناء والتنمية الشاملة.

الانتهاء من مشروعات المجمع الخدمي والسوق الحضاري

وأشارت المبادرة إلى نسب إنجاز أعمال المبادرة في مركز دمنهور قرية الأبعادية، بمحافظة البحيرة، المدرجة ضمن برنامج حياة كريمة، إذ جرى الانتهاء من 100% من أعمال مبنى مجمع الخدمات، و100% من أعمال مبنى مركز الشباب بالقرية، و100% من أعمال مركز طب الأسرة، بالإضافة إلى الانتهاء من تأسيس 100% من السوق الحضاري بالقرية على مساحة 3650 مترًا مربعًا.

الانتهاء من أعمال مدرسة التعليم الأساسي ووحدة التضامن بالقرية

وأضافت المؤسسة أنَّه جرى الانتهاء من 100% من تأسيس مدرسة التعليم الأساسي «الابتدائي والإعدادي»، والانتهاء من أعمال وحدة التضامن الاجتماعي بالقرية بنسبة 100%، وإنهاء 98% من أعمال المجمع الزراعي، بالإضافة إلى الانتهاء من 68% من أعمال معالجة الصرف الصحي بإفلاقة.