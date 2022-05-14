تفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات ضمن «حياة كريمة»

تابعت وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة، أنشطة وحدة سكان محافظة سوهاج، حيث نفذت الوحدة ندوة تحت عنوان مبادرة «مصر أفضل مع حياة كريمة» لعدد 75 من أهالي المركز والقرى، وبمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي، لمناقشة الزيادة السكانية وخطورتها، وذلك بالوحدة المحلية بنجا مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

مشاكل الكثافة السكانية ضمن «حياة كريمة»

وخلال الندوة تحدث المتخصصون عن مشاكل الكثافة السكانية وأخطارها على المجتمع، وطرق إيجاد حلول جذرية لحل هذه المشكلة، وكذلك تأثير هذه المشكلة على المرافق العامة للدولة، والمشكلات التي تواجه الإدارة المحلية، وتوفير كل الخدمات العامة للمواطنين.

مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

يأتي ذلك في ضوء توجهات الدولة نحو تحقيق حياة أفضل للمواطنين، وفي إطار حرص التنمية المحلية على تنمية الأسرة المصرية وتحسين جودة الحياة، من خلال مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بأهمية تفعيل دور وحدات السكان في المحافظات لمساهمتها في بناء الإنسان المصري.

المشروعات التنموية المنفذة ضمن «حياة كريمة» بالمحافظات

وكانت قد تابعت وزارة التنمية المحلية بعض المشروعات التنموية المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظات الغربية وسوهاج والدقهلية وأسيوط ومطروح، في ضوء تكليفات «شعراوي» للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظات، في إطار المبادرة والتي تشرف الوزارة على المشروعات المنفذة من خلالها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 وتقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع.

تحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكل القطاعات، لافتاً إلى المتابعة الدورية والمستمرة لكل المشروعات الجاري تنفيذها فى جميع القطاعات، كما تابعت الوزارة جهود محافظات بنى سويف والفيوم والبحيرة والمنيا وقنا لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات المنفذة من خلال المبادرة.