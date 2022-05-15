بالأرقام والصور.. إنجازات «حياة كريمة» تغير شكل الحياة في الجيزة والبحيرة

يواصل المشروع القومي حياة كريمة، إنجازاته في قرى مصر لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات في كافة القطاعات، وكشفت مؤسسة «حياة كريمة»، في تقرير رقمي، عن آخر مستجدات نسب تنفيذ المشروعات في عدد من المحافظات.

تطوير الأبنية التعليمية في الجيزة

وفي محافظة الجيزة بمركز أطفيح، أوضحت مؤسسة حياة كريمة، أهم الإنجازات على الشكل التالي:

- قطاع الأبنية التعليمية، الذي تم فيه إعادة تأهيل مدرسة عبدالعظيم أبو عيشة التجريبية لغات، وإعادة تأهيل وإنشاء مبنى مدرسة السلام للتعليم الأساسي بكفر الواصلين، بنسب تنفيذ 100%.

- قطاع الشباب والرياضة، الذي تم فيه إنجاز مركز شباب كفر الواصلين بنسبة إنجاز 100%.

- قطاع مجمعات والخدمات، حيث تم إنجاز مجمع الخدمات الحكومية بالقبابات بنسبة تنفيذ 95%.

- قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، الذي تم فيه إنجاز محطة المعالجة الرئيسية بكفر الواصلين بنسبة إنجاز 50%، ومحطة رفع الصرف الصحي بالقبابات بنسبة تنفيذ 40%.

- قطاع الصحة، حيث تم إنجاز الوحدة الصحية بكفر الواصلين بنسبة تنفيذ 45%.

- ملف سكن كريم، الذي تم فيه إنشاء 3 عمارات سكنية بنسبة تنفيذ 25%.

محافظة البحيرة في قرية الأبعادية

أما في محافظة البحيرة، بالتحديد في قرية الأبعادية، فقد تم تنفيذ الآتي:

- مجمع الخدمات بنسبة 100%.

- قطاع الشباب والرياضة الذي أنجز مركز شباب الأبعادية بنسبة 100%.

- قطاع الصحة الذي أنجز مركز طب أسرة الأبعادية بنسبة 100%.

- سوق حضاري على مساحة365 متر مربع بنسبة تنفيذ 100%.

- قطاع الأبنية التعليمية، حيث تم إنجاز مدرسة التعليم الأساسي الإبتدائي والإعدادي بنسبة تنفيذ 100%.

- وحدة التضامن الاجتماعي بنسبة 100%.

- قطاع الزراعة الذي أنجز المجمع الزراعي بالأبعادية بنسبة 98%.

- قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي أنجز محطة معالجة الصرف الصحي بإفلاقة بنسبة 68%.