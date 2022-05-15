«عبد الغفار» يستعرض تقريرا حول نتائج مؤتمر «علماء المستقبل 5» بجامعة دمياط

تحت رعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي "علماء المستقبل" الذى عقدته جامعة دمياط للعام الخامس، على مدار يومى ١١ و ١٢ مايو الجاري، بمشاركة ١٨ جامعة حكومية وخاصة.

وأشار التقرير الذى قدمه د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومقرر اللجنة العليا للأنشطة بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى أن فعاليات المؤتمر تضمنت ١٥ جلسة تم خلالها استعراض ١١١ بحثًا علميًا مقدما من طلاب الجامعات المصرية فى مجالات العلوم الأساسية، والاجتماعية، والإنسانية، وعلوم الحاسب، والفنون والموسيقى، ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن عرض ٦٤ عملاً فنيًا فى المعرض المصاحب للمؤتمر.

وصرح د. السيد دعدور رئيس الجامعة أن المؤتمر يهدف لإعداد جيل من الباحثين المتميزين وتدريبهم على إجراء البحوث، وتعزيز قدراتهم على العمل الجماعي والقيادي والتنافسي، وكذا تشجيع ورعاية الطلاب المميزين علميًا، ومواكبة التقدم فى مجالات التقنية الرقمية المتقدمة فى التواصل، مشيرًا إلى أن الأبحاث التى ناقشها المؤتمر استهدفت استحداث أنظمة متطورة وأفكار بحثية تعتمد على الذكاء الاصطناعى وتصميم خطط تعليمية ترتكز على دمج عملية التحول الرقمي والتطبيقات الحديثة المختلفة، وطرح سبل مبتكرة للتصدى لحروب الجيل الرابع.

وقدم المؤتمر جوائز مادية للأبحاث المتميزة وجاءت نتائج المجال العلمي كالتالي: جاء المركز الأول مناصفة بين الطالب محمود على زناتى (كلية العلوم جامعة دمياط) عن بحث بعنوان "تعدين الفوسفات فى مصر: الجيولوجيا والتنمية المستدامة"، والطالبة أميرة أحمد توكل (كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط) عن بحث بعنوان " الاستفادة من طاقة المد والجزر أمام صخور دولوس فى إنتاج طاقة لإنارة الشواطئ"، وجاء المركز الثاني مناصفة بين الطالبة إيمان ناصر عقل (كلية الصيدلة جامعة حورس) عن بحث بعنوان "دراسة بيولوجية ومحاكاة صناعية لمركبات مشتقات الكينوكسلين"، والطالب زياد محمود (كلية الهندسة جامعة الفيوم) عن بحث بعنوان "أزمة المياه فى مصر وحلول هندسية لحلها"، والمركز الثالث بين الطلاب؛ سمية محمد، وصلاح حسين، وعبد الله إبراهيم، وشروق أسامة، وصفا محسن (كلية التربية النوعية جامعة دمياط) عن بحث بعنوان "بناء نظام جامعة ذكية فى ضوء التحول الرقمى"، والطالب حازم سعيد (معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا) عن بحث بعنوان "الخرسانة البلاستيكية المرنة".

وفاز فى المجال الأدبي بالمركز الأول إسراء طارق النجار، وشروق على (كلية الآثار جامعة دمياط) عن بحث بعنوان "المتحف المصرى بالقاهرة نموذجًا للمتاحف الخضراء"، وفى المركز الثانى الطالبة رنا رائد (كلية التربية جامعة دمياط) عن بحث بعنوان "تطوير نظام إعداد المعلم فى مصر فى ضوء خبرة انجلترا"، وفى المركز الثالث الطلاب؛ حسين وائل، وخلود صلاح، ودينا السيد، وأسماء أحمد (كلية الحقوق جامعة كفر الشيخ) عن بحث بعنوان "الحماية القانونية للأطفال من الاستغلال".

وفى مسابقة الأعمال الفنية فاز بجائزة أفضل عمل فني مناصفة بين صفا محمد (كلية التربية النوعية جامعة دمياط)، وعبد الرحمن سيد (كلية التمريض جامعة جنوب الوادى)، وفى المركز الثانى مناصفة، نوران ياسر (كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط)، والسيد الشرابى (كلية التجارة جامعة المنوفية)، وفى المركز الثالث مناصفة صالح خليل (كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر)، وفاطمة ياسر ( كلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية).

وفاز بجائزة أفضل عرض تقديمي مناصفة الطلاب إسراء حسين، وحسام عبد العزيز، ومحمد سلامة، وكريم صلاح (كلية الهندسة جامعة أسيوط)، والطالبة روان إبراهيم (كلية العلوم جامعة دمياط)، والمركز الثانى مناصفة بين الطلاب أميمة أشرف، وإيمان عصام، وزينب طارق، ونيره عبده، ومحمد وليد (كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، وكلية الزراعة جامعة دمياط)، وأيمن محمد ومحمود بلال (كلية التربية الرياضية جامعة دمياط)،وفاز بالمركز الثالث مناصفة الطلاب أمنية محمد، وروان أحمد، ومريم جمال (كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط)، وخلود أسعد، وهبه علاء، وعبير محمد (كلية التمريض جامعة دمياط).

وأصدر المؤتمر فى نهاية فعالياته عدة توصيات بضرورة الاستفادة من نتائج أبحاث الطلاب، والعمل على نشر الأبحاث المتميزة دوليًا، وتشجيع البحث العلمى الطلابي حول الظواهر والجائحات الطارئة، والاهتمام ببحوث الفضاء وتأثيرات تغيرات المناخ، ودراسة ثروات مصر، وبحوث النانو تكنولوجى، وتنمية التفكير المستدام، والتوصية بإصدار مجلة علمية طلابية وتشجيع الطلاب للتقدم بتسجيل براءات اختراع، فضلاً عن الاهتمام بحروب الجيل الرابع والإعلام الرقمى والقضايا الحديثة الهامة.

وأوضح د. وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر أن المؤتمر اختتم فعالياته بتكريم وفود الجامعات والمعاهد المشاركة، وإهدائهم درع المؤتمر، وتوجيه الشكر إلى د. غادة الصياد مقرر المؤتمر، ود. نعمت حسن أمين المؤتمر، والأستاذ محمد رفعت مدير عام رعاية الطلاب، ولاتحاد الطلاب، وجميع اللجان المنظمة؛ لجهودهم فى إنجاح المؤتمر، وتكريم شعبة البساتين بكلية الزراعة جامعة دمياط لجهودها فى تنفيذ تجميل وتشجير الحرم الجامعي.