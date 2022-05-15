نائب وزير التعليم العالي: ٦ جامعات تكنولوجية تنطلق مع بداية العام الجديد

قال الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الهدف من مؤتمر الوزارة بشأن التعليم الجامعي التكنولوجي ودوره في مستقبل الصناعة، هو الاستماع إلى رجال الصناعة المختلفة من أجل العمل على تطوير الصناعة المحلية من خلال استخدام التعليم التكنولوجي، مضيفا أن التعليم التكنولوجي يلعب دورا مهما في الارتقاء بمنظومة الصناعة من خلال عملية الدمج بين الجانب العلمي والتطبيقي، وتطوير العلاقة بينهم، والذي يسمو في النهاية إلى الارتقاء بالاقتصاد المصري.

مستقبل الجامعات التكنولوجية

وأضاف نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن مستقبل الجامعات التكنولوجية ودورها في مجال الصناعة والطاقة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وقيادات وزارة التعليم العالي، أن الهدف أيضا من المؤتمر هو وضع أهداف استراتيجية تهدف لإيجاد خريج متميز يتماشى مع رؤية 2030 التي تحقق أهداف التنمية والتصنيع التكنولوجي ودور التعليم في تحقيق رؤية الدولة في مجال التنمية و تطوير الصناعات والتطوير لمختلف القطاعات، موضحا أن إيجاد الثقة بين التعليم التكنولوجي و الصناعة سمة أساسية ورئيسية، وكانت الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية، وأن الشريك الصناعي جزءً رئيسيًا من تطوير التعليم التكنولوجي لدوره في ترسيخ المفاهيم العلمية من خلال التدريب العملي للمشروعات.

دور الجامعات التكنولوجية في مصر

وتابع «عاشور» أن عددا من المؤسسات الصناعية ساهمت الفترة الماضية في تعيين وتشغيل المتميزين والأوائل بالجامعات التكنولوجية، لافتا إلى أنه من المتوقع على بداية العام الجامعي المقب أن يتم الدراسة بـ٦ جامعات تكنولوجية جديدة موزعة بمختلف المحافظات، حيث يجري حاليا العمل على الانتهاء من كافة التجهيزات والتشطيبات الخاصة بهذه الجامعات لإنجازها وافتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023.