التعليم العالي تفتتح المؤتمر الدولي الأول لـ «التعليم الجامعي التكنولوجي»

افتتح الدكتور أيمن عاشور ، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، والدكتور أحمد الحيوي، مستشار وزير التعليم العالي لشئون الجامعات التكنولوجية ، والدكتور هشام عبد الخالق، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، اليوم، المؤتمر الدولي الاول للتعليم الجامعي التكنولوجي المقام حاليا بالتعاون مع جامعة الدلتا التكنولوجية.

قيادات التعليم العالي والجامعات في حفل الافتتاح

وحضر افتتاح المؤتمر، من قيادات وزارة التعليم العالي والجامعات، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمستقبل التعليم التكنولوجي و دوره في خلق فرص جديدة من الوظائف التي تتماشى مع متطلبات المستقبل محليا ودوليا .

وقال الدكتور هشام عبد الخالق، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن أحد أهداف الجامعة هو ربط التعليم التكنولجي بسوق العمل و تريف أهميته للمواطنين، لافتا الي ان المؤتمر احد أهم المؤتمرات الحديثة ، وكذلك تقديم فرصة للمتخصصين والباحثين ايضا وكذلك المهندسين والفنيين والعاملين فى مجال الصناعة والطاقة، وكذلك المُهتمين بتطوير التكنولوجيا في شتى المجالات على المستوى المحلي والعالمي؛ ومناقشة الاتجاهات الحديثة في مجال تكنولوجيا الطاقة و الصناعة والمحافظة على البيئة، والعمل على ربط ذلك بمخرجات التعليم التكنولوجى، من خلال مؤتمر ومنتدى علمي متميز ومنتدى لتوظيف خريجي الجامعات التكنولوجية.

المؤتمر الأول للتعليم الجامعي التكنولوجي

وأشار خلال القاء كلمته إلى أن المؤتمر يعُد الأول للتعليم الجامعي التكنولوجي وهو من أهم الأحداث العلمية للمُساهمة في تحقيق الخطة البحثية والاستراتيجية للجامعة، مضيفا ان الجامعة تسعى أن تكون أحد الجامعات الذكية في مصر والشرق الأوسط من خلال تقديم برامج تكنولوجية حديثة تساهم فى إعداد خريجين قادرين على مواكبة المتغيرات العلمية المختلفة والتكنولوجية وتحقيق متطلبات واحتياجات سوق العمل