أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 16-5-2022 في الأسواق المصرية

تناول الفاكهة خاصة في فصل الصيف من الأساسيات المهمة على مائدة المصريين، خاصة أنّ موسم الفاكهة الصيفية في مصر يذخر بأنواع كثيرة ومميزة وذات قيمة غذائية عالية، لهذا يعتبر البحث عن أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم من الخطوات المهمة لدى المصريين قبل التوجه إلى الأسواق.

وتواصل «الوطن» تقديم خدمة أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية المصرية وفي سلاسل المحلات التجارية.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

- تراوح سعر الكيلو من العنب الأحمر بين 35 و40 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من العنب الأخضر بين 30 و35 جنيها.

- تروح سعر الكيلو جرام من الفراولة طبق بين 15 و20 جنيها.

- وتراوح سعر الكيلو جرام من الكيوي بين 35 و40 جنيها.

- وتراوح سعر الحبة الواحدة من الأناناس بين 40 و50 جنيها.

- تراوح سعر البطيخ بين 25 و45 و50 و60 جنيها للبطيخة الواحدة، في حين يتم البيع بالكيلو لمن يرغب بـ10 جنيهات للكيلو الواحد.

- تراوح سعر الكيلو جرام من البرقوق الأحمر بين 40 و50 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو جرام من البرقوق الأصفر بين 25 و35 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من التفاح الأخضر والأحمر بين 20 و30 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الجوافة بين 8 و15 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 6 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي بين 10 و15 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من المانجو مستورد سوداني بين 30 و60 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من الحرنكش بين 12 و15 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من الموز البلدي، بين 10 و12 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من المشمش بين 25 و35 جنيها.