«البحوث الزراعية» ينفذ يوما حقليا لزراعات الفاكهة بالغربية

يعقد معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية العديد من الندوات الأرشادية لتوعية المزارعين بالأساليب الحديثة للزراعة وكيفية مكافحة الآفات الزراعية، وذلك بهدف تحقيق أعلى إنتاجية من أشجار الفاكهة، كما تناقش الندوات الأساليب الحديثة لمكافحة أثار التغيرات المناخية.

اللقاء عقد في مزرعة بلغت مساحتها 140 فدانا

وقال الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين لـ«الوطن»: «إنه تم عقد يوم حقلي اليوم في محافظة الغربية حضره مجموعة كبيرة من المزارعين، وتم عقد اللقاء في مزرعة بلغت مساحتها 140 فدانا، بها زراعات برتقال أبو سرة وبلدي وسكري، كما توجد بها زراعات موز على مساحة 7 أفدنة وفدان برقوق».

وأضاف أنه تم استعراض أهم النقاط التي يجب مراعاتها خلال هذه الفترة مع المزارعين الموجودين بالقرية للحفاظ على العقد وتقليل التساقط، كما تم تصحيح المعلومات لديهم، خاصة ما يتعلق بالتغذية المناسبة خلال هذه الفترة وضرورة أن يكون الرش بشكل شمسي، وتحت ضغط منخفض وفي حالة اللجوء لمكافحة الآفات خلال هذه الفترة لتلافي تساقط العقد.

«الزراعة» تشدد على تجنب الري الزائد لأشجار الفاكهة

وشدد على ضرورة تجنب الري الزائد خلال هذه الفترة، مع مراعاة استخدام المواد التي تزيد تحمل الأشجار للتقلبات الجوية خلال هذه الفترة للحفاظ على المحصول مثل سيلكات البوتاسيوم، كما تم الإجابة عن أسئلة المزارعين من خلال المناقشة معهم والتوضيح بأسلوب مبسط، وكذلك شرح أخطاء التقليم الموجودة بالمزرعة، بالإضافة لتوضيح الفرق بين الثمار حديثة العقد المصابة بعفن السرة والثمار السليمة.

يذكر أن اليوم الحقلي حضره كلا من الدكتور رمضان محمد السيد وكيل المعهد لشؤون الأرشاد، وشارك فيها كلا من الدكتورة هالة الخياط، والدكتور وليد أبو بطة رئيس قسم بحوث الموالح لمديرية الزراعة بالغربية، ومدير إدارة الإرشاد الزراعي، حيث تم التوجه إلى الإدارة الزراعية بمدينة زفتى لعقد اليوم الحقلي.