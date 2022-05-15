أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأحد 15-5-2022

الأناناس والكيوي والكمثرى وغيرها، من الفاكهة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها خلال فصل الصيف، إذ تساعد على ترطيب الجسم خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، لهذا يبحث الكثير من ربات البيوت عن أسعار الفاكهة والخضروات في الأسواق والمحلات وسوق العبور، كونها من الأطعمة التي لا غنى عن تناولها يوميا.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وسلاسل المحلات التجارية الكبرى وسوق العبور.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت الأسعار وفقا لما سجلته قيمة أسعار الفاكهة في المحلات التجارية الكبرى تفاوتًا واضحًا، ربما يرجع إلى التغليف والشركة الموردة:

- عنب أحمر مستورد بسعر 91 جنيها.

- توت ذهبي «حرنكش» بسعر 33 جنيها.

- يصل سعر الفراولة طبق وزن 500 جرام نحو 22.5 جنيه.

- وصل سعر الكيوي نحو 40 جنيهًا للكيلو.

- الأناناس وصل سعر الحبة الواحدة نحو 52 جنيهًا.

- بطيخ وزن سعر الكيلو 10 جنيهات.

- جوز هند حبة واحدة 40 جنيها.

- برقوق بسعر 88 جنيهًا.

- برتقال بسرة شبكة 2 كيلو 36 جنيها.

- بطيخ بدون بذر سعر الكيلو 21.5 جنيه.

- سجل سعر التفاح الأخضر 89 جنيهًا، بينما وصل سعر التفاح الأحمر إلى 35 جنيها، وسجل سعر البلدي السكري نحو 43 جنيها، والأصفر المستورد 38 جنيها.

- وصل سعر جريب فروت إلى 13 جنيها.

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم

واليوم الأحد 15 مايو سجلت في سوق العبور، معظم أسعار الفاكهة حالة من الاستقرار وجاءت كما يلي:

- الجوافة بين 4 و12 جنيها.

- كنتالوب بين 4 و6 جنيهات.

- شمام ما بين 4 إلى 5 جنيهات.

- البرتقال الصيفي بين 4 إلى 5 جنيهات.

- جريب فروت بين 4 إلى 6 جنيهات.

- سجل الأناناس 35 جنيهًا وذلك متوسط سعر الحبة الواحدة.

- تراوح سعر التفاح المصري بين 9 إلى 15 جنيهًا.

- البرقوق مستورد 2 كيلو بنحو 22 جنيهًا.

- الخوخ البلدي بين 5 إلى 7 جنيهات.

- فراولة ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

- تراوح سعر التفاح الجولدن بين 16 و22 جنيهًا.

- تراوح سعر التفاح السوري اللبناني بين 12 و20 جنيهًا.

- تراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 و27 جنيهًا.

- تراوح سعر بطيخة حبة وزن بين 8 و10 كيلو بين 40 و50 جنيهًا.

- سجل سعر الكيوي نحو 19.5 جنيه.

- تراوح سعر مانجو مستورد سوداني بين 30 و60 جنيها.

- الحرنكش من 13 إلى 15 جنيها.