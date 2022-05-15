مدبولي: زيادة غير مسبوقة بإيرادات قناة السويس وصلت لـ6 مليارات دولار في السنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ العالم كله وضع مصر من الدول التي تعاملت مع أزمة كورونا بأعلى مستوى من الاحترافية وكانت ضمن مصاف الدول التي استطاعت بمجموعة من السياسيات والخطوات أن تتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

مصر كانت في مركز قوي أثناء أزمة كورونا بسبب الإصلاح الاقتصادي

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي العالمي، أنَّ مصر كانت من الدول القليلة على مستوى العالم التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال فترة كورونا، في وقت كان يحقق فيه العالم معدلات نمو سالبة ولكن مصر نتيجة للمشروعات التنموية والإصلاح الاقتصادي حافظت على نموها بإيجابية.

مصر حققت أعلى معدل صادرات في تاريخها بعد كورونا

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنَّه بعد أزمة فيروس كورونا وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية شهد الاقتصاد المصري انطلاقة كبيرة مبينًا أنَّ العام الماضي حققت مصر أعلى معدل صادرات بتاريخها، واقتربت من 45 مليار دولار صادرات، بالإضافة لزيادة نسب النمو، ففي النصف الأول من هذا العام قبل بدء الأزمة الروسية الأوكرانية حققنا 9% نسبة نمو.

صندوق النقد خفض توقعات النمو العالمي لـ5.6% بعد حرب روسيا وأوكرانيا

وشرح مدبولي، أنَّه مع الأزمة الروسية الأوكرانية خفض صندوق النقد التوقعات لـ5.6% كنسبة نمو للعام كله، ولكن مؤخرًا ومع مراجعة الأرقام تمّ رفع التوقعات لـ6%، مشددًا على وجود زيادة غير مسبوقة بإيرادات قناة السويس، الذي كان أحد المشروعات القومية التي تبناها الرئيس السيسي حينما قمنا بإزدواج قناة السويس لزيادة الحركة بها وأصبحت الأرقام تصل لـ6 مليارات دولار في العام الواحد.