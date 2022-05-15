ميار الببلاوي: «القط بتاعي بينزف وهتجنن عليه طول الليل»

أعلنت الإعلامية ميار الببلاوي، عن تعرض القط الخاص بها، لوعكة صحية شديدة، ونزيف مستمر بسبب وجود حصوة على الكلى لديه، وطالبت الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل .

ونشرت ميار الببلاوي صورة للقط عبر حسابها الشخصي بموقع «فيس بوك»، وعلقت عليها قائلة: « صباح الخير دا روني القط بتاعنا أنا وابنى، حاجة كده عسل بنحبوا أوي وأكيد في ناس هتتنمر وتقول عليا تافهة بس اللى بيربو حيوان أليف هيحسوا بمدى تعلقي أنا وابنى بيه».

ميار الببلاوي تطلب الدعاء من جمهورها لقطتها

وطالبت ميار الببلاوي الجمهور بالدعاء له قائلة: «ادعوا له ربنا يشفيه ده روح خرسا مش عارفه تعبر عن ألمها بس بينزف دم والدكتور قال حصوة في الكلى، فيه امرأة دخلت النار في هرة، الإسلام بيحثنا على العطف على الأرواح دى».

وتابعت «الببلاوي»: «أنا هتجنن عليه طول الليل تعبان الرعاية البيطرية في مصر معدومة، يارب اشفيه أنا روحي فيه أوي».

ميار الببلاوي تنشر صور قطتها بعد تعرضها لنزيف

وطالب الجمهور بنشر صورة له، فأعادت ميار الببلاوي تعديل المنشور من خلال نشر صورة جديدة له، وعلقت عليها قائلة: «أنا حطيته كدا علشان اصوره لكن انا مبنزلوش من على حجري خالص يا إما محمد شايله، والله غلبان أوب وبصته وهو متألم بتقطعني».

وعكة صحية لـ ميار الببلاوي

وتعرضت ميار الببلاوي لأكثر من وعكة صحية خلال الفترة الماضية، وكان آخرها عملية جراحية لاستئصال الرحم، حيث أعلنت قبل دخولها العمليات من خلال فيديو عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك» خضوعها لعملية جراحية دقيقة، رافضة الإعلان عنها ولكنها طلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.

كما تعرضت الفنانة ميار الببلاوي لأزمة صحية، حيث سقطت «ضلفة» الدولاب على قدمها مما سبب لها كسرا في 4 أصابع بالقدم.