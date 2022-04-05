الفنانة ميار الببلاوي تنهار باكية عقب عرض مشهد تمثيلي لها قبل اعتزالها

تصدرت الفنانة ميار الببلاوي محركات البحث على منصات التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في برنامج «سابع سما»، الذي تقدمه الإعلامية رغدة شلهوب، علي شاشة قناة «النهار»، وتحدثت عن أسرار حياتها الفنية والإعلامية لأول مرة.

وانهارت الفنانة ميار الببلاوي من البكاء، عقب عرض مشاهد تمثيلية لها قبل اعتزالها التمثيل، وطلبت الببلاوي من مقدمة البرنامج إيقاف عرضها؛ لأنّ هذه المشاهد «تاريخ أسود لها» بحسب وصفها، متمنية حذفها من «جوجل».

وأكدت الببلاوي استعدادها لدفع ثروتها بالكامل مقابل حذف هذا المشهد، إذ إن ابنها يحزن عندما يرى هذه المشاهد.

وأعربت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي عن استيائها بسبب موقف قديم جمعها بالفنانة ليلى علوي، بسبب تشبيهه الجمهور بأنهما يشبهان بعضهما، وهذا أثار غضب ليلى علوي، وأصبحت تعاملها بطريقة سيئة.

الفنانة ميار الببلاوي تهاجم إلهام شاهين وإيناس الدغيدي

بينما شنت الفنانة ميار الببلاوي هجومًا حادًا للفنانة إلهام شاهين، بسبب تصريحاتها الاخيرة، ولانها تتحدث عن أمور خارج الفن، وكذلك هاجمت إيناس الدغيدي وقالت إنها تعاملت معها بعنف وقسوة أثناء عملها معها، وتمنت عدم مقابلتها في حياتها.

من هي الفنانة ميار الببلاوي؟

الفنانة ميار الببلاوي ممثلة وإعلامية، درست في كلية الآداب في قسم الدراسات اليونانية، ولديها ثلاثة شقيقات، بدأت الببلاوي حياتها الفنية فتاة إعلانات، وبعدها اتجهت إلى الظهور والتمثيل في السينما والتليفزيون والمسرح، وقدمت مسلسلات عدو كان أبرزها «مجرى العيون»، «ليل العنكبوت»، وبعدها ارتدت الحجاب لتبتعد فترة عن الساحة الفنية، ثم عادت لتعمل في برامج المسابقات الدينية.