رئيس الوزراء يعلن تحول الدولة لحق الانتفاع بالأراضي الصناعية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن بعض الشركات الصناعية كانت تشتكي من إتاحة الأراضي للمشروعات الصناعية، واليوم الدولة ستتحول بنظام حق الانتفاع بالأراضي الصناعية، فالدولة لا تعنيها المكسب من وراء الأرض في أي شيء، فالأمر سيصبح بنظام حق الانتفاع وتترك بلا قيود، والأراضي التي ستملك سيتم التسعير فقط بقيمة المرافق بالتقسيط لأصحاب المصانع للتشجيع على الإسراع بعملية التنمية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إنه خلال هذا العام سيتم إنهاء الاستراتيجية القومية المتكاملة للملكية الفكرية، وجار دراسة إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، مشيرا إلى أنه يوجد تصور لتفعيل أكبر لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفصل الجهات التنظيمية والرقابية عن الوزارات التي تنفذ لأنه يعتبر تضارب مصالح، ويبدأ تدريجيا اتباع الجهات التنظيمية لمجلس الوزراء لفصل عملية الرقابة والإشراف عن عملية التنفيذ.