مدبولي: عدد سكان مصر سيعادل 15 دولة أوروبية متقدمة بحلول 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مدلس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية جزء من المصريين، وليست في جانب والشعب في جانب آخر، متابعا: «نسمع ونتابع حضراتكم، وبعض الخبراء قالوا إنّ الحكومة تزاحم القطاع الخاص ولا ترغب في منحه الفرصة للنمو، لكن ما حدث أنّ الدولة اضطرت للتدخل وضخ استثمارات كبيرة في الفترة الماضية».

رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، لعرض رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أنّ عدد سكان مصر تجاوز 103 ملايين نسمة، ما يفرض علينا توفير مليون فرصة عمل جديدة سنويا، لافتا إلى أنّ قوة العمل في عام 2000 وصلت إلى 19 مليون شخص، ووصل الرقم في العام الماضي إلى 30 مليون شخص».

نسبة الزيادة السكانية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنّ الدولة تعمل على خفض نسبة الزيادة السكانية، لكن عدد السكان في مصر قد يصل إلى 120 مليون نسمة في 2030، أي ما يعادل عدد سكان 15 دولة أوروبية متقدمة، و14 دولة عربية.

دور القطاع الخاص في الاقتصاد

وشدد مدبولي، على أنّ القطاع الخاص المصري كان له دوره، وما يزال في الاقتصاد المصري، فحتى عام 2015/2016، مثل القطاع الخاص النسبة الغالبة من الاستثمارات، وفي العام 2017 كان دوره أقل، لكن الإصلاح الاقتصادي خلق ظروفا غير مستقرة، وقلّ نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات وزاد نصيب الدولة، ولكن في العامين التاليين عاد القطاع الخاص للنمو بصورة أكبر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنّه بعد العامين المذكورين حلّت أزمة كورونا على العالم، ما دفع القطاع الخاص إلى تقليل استثماراته، ولم تضخ الدولة المصرية استثمارات عامة، بل نفذت مشروعات قومية، حين كنا قادرين على خلق فرص العمل التي نحتاجها.