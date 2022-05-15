مدبولي: اطمئنان دولي لقدرة مصر على الصمود أمام الأزمة الاقتصادية العالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ قيمة الصادرات المصرية زادت 85% الفترة الماضية، إذ وصلت لأول مرة لما يقرب من 13 مليار دولار العام الماضي، موضحًا أنَّ النصف الأول من العام الحالي كانت مصر قد استعادت حركة السياحة بصورة كبيرة.

صادرات مصر وقت كورونا زادت بعد كورونا لـ85%

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي إنه مع كل الاضطرابات والأزمة الروسية الأوكرانية بكل تداعياتها إلا أنه في تقييم شهر أبريل الماضي مؤسستان عالميتان أبقت على وضع الاقتصاد المصري ولم ينخفض، لاطمئنانهم على مصر وقدرتها على الصمود والمرور من الأزمة.

الدولة تحملت أعباءً كثيرة لتخفيف وطأة الأزمة الأوكرانية الروسية على المواطنين

وتابع مدبولي أنَّ مصر متأثرة بشكل كبير بالأزمة الروسية الأوكرانية وعلى المصريين الشعور بالأزمة، فمصر كانت تستورد 42% من احتياجاتها من الحبوب من دولتي روسيا وأوكرانيا ونحو 31% من عدد السائحين الزائرين لمصر يحملون جنسية الدولتين، إلا أن الدولة تحملت أعباءً كثيرة لتخفيف وطأة الأزمة على المواطنين.