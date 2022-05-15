رئيس الوزراء: إقرار حزمة من الحوافز الخضراء لدعم المستثمرين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتسهيل إجراءات الشركات الناشئة، واليوم أصبحت هناك إمكانية لفتح وإغلاق هذه الشركات بإخطار عبر الإنترنت، مبينًا أنَّ يكون هناك سماح لفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بمقر فعلي للشركة، معلنًا تعديل القوانين المصرية للتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، وبالنسبة للمعدات والمستلزمات الإلكترونية نسرع من إدخالها للدولة المصرية.

تعديل القوانين المصرية للتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي العالمي المنعقد الآن، أنَّ مجلس الوزراء أصدَر قرارات بتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات بـ20 يوم عمل حد أقصى لإنهاء كل الإجراءات والموافقات ويكون هناك جهة واحدة تتعامل مع المستثمرين.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنَّ هناك ميكنة كاملة لإجراءات الإقرارات الضريبية وإجراءات الترخيص والتسجيل، وهناك على الخريطة الاستثمارية لمصر عمل نوع من الميكنة الكاملة للمنظومة حتى يستطيع المستثمر الدخول وحجز الأراضي وأخذ كل إجراءاته من بلده فكل هذا سيجرى العمل عليه الفترة المقبلة.

تيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات.. 20 يوم عمل حد أقصى

وتابع مدبولي أنَّه سيتمّ إطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة والجديدة الخاصة بقانون الاستثمار وحوافز خضراء وحوافز الاستثمار بالقطاع الصحي، مشيرًا إلى أنَّ ذلك أمر مهم للمدن الجديدة، موضحًا أنَّ فكرة الرخصة الذهبية تتمثل في أن رئيس الوزراء يصدر رخصة واحدة تجب كل الموافقات والاشتراطات التي تصدر من جهات متعددة.

وأوضح مدبولي أنَّه أصبح هناك امتيازات وحوافز صدر بها قرار من مجلس الوزراء تتيح لقطاعات ومشروعات استثمارية موجودة في قطاع (أ) وهي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن الصعيد يكون فيها حوافز خاصة لتشجيع الاستثمار هناك.