رئيس الوزراء: سنعلن وثيقة سياسات ملكية الدولة خلال أيام

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ الأزمة الروسية الأوكرانية لها تداعيات كبيرة وكان من المفترض أن تسبب اضطرابًا شديدًا بمصر، ولكن الدولة تحركت لتوفير أسواق بديلة للقمح والسياحة، إذ تحركت الحكومة خلال أسابيع لتعويض هذه التداعيات.

توقعات بزيادة أسعار السلع الاستراتيجية عالميًا

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي العالمي، أنَّ تداعيات الحرب فرضت على مصر أعباءً مالية ضخمة، كما ستشهد الفترة المقبلة زيادة السلع الاستراتيجية عالميًا مثل القمح والبترول، خاصة مع زيادة أسعار الفائدة ضمن التأثيرات غير مباشرة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنَّ مصر اتخذت إجراءات حماية اجتماعية، إذ تمّ تبكير زيادات صرف المعاشات والمرتبات، وجرى أخذ إجراءات تحملتها الدولة لتخفيف وطأة الأزمة على المواطن المصري ولكن هناك تحديات كبيرة جدا.

مصر اتخذت إجراءات حماية اجتماعية لتخفيف وطأة أزمة أوكرانيا وروسيا

وكشف مدبولي أنَّه خلال أيام قليلة سيتمّ الإعلان ونشر وثيقة سياسات ملكية الدولة التي توضح الأنشطة للدولة ومؤسساتها، والأنشطة التي ستخرج الدولة منها، طبقًا للمعايير الدولية بعد مراجعة كل دول العالم والقطاعات التي تستمر الحكومات بها والقطاعات التي تترك للقطاع الخاص.