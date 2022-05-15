غلق مصيف جمصة في الدقهلية حتى 30 مايو لتكرار حوادث الغرق

أعلنت رئاسة مركز ومدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم، غلق شاطئ مدينة جمصة بالكامل حتى يوم 30 مايو الجاري، وذلك بعد تكرار حوادث الغرق، وعدم وجود فرق الإنقاذ على الشاطئ، ولحين استلام الشاطئ رسميا من أول شهر يونيو المقبل حتى نهاية شهر سبتمبر 2022، وهي الفترة التي يتواجد فرق الإنقاذ على الشاطئ.

غلق شاطئ جمصة حتى نهاية مايو

ونشرت الصفحة الرسمية لمدينة جمصة، من خلال صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا لإعلانات غلق الشاطئ حتى 30 مايو 2022، وصورا أخرى لأبراج المراقبة وهي غير مثبتة، ما يؤكد عدم وجود إنقاذ على الشاطئ، وأي نزول للمياه يعرض حياة صاحبه للخطر.

حالتا غرق وإنقاذ شخص في شاطئ جمصة

وشهد شاطئ جمصة حادثي غرق أمس، عندما تلقى مأمور قسم شرطة جمصة بلاغا بغرق شابين في البحر، وانتقل ضباط مباحث القسم ورجال الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وجرى انتشال جثة طالب يدعى «محمد. هـ. م»، مقيم بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، فيما لازال البحث جاريًا لانتشال الجثة الثانية لشاب يدعى «شحاتة ع. خ.»، طالب بكلية الهندسة بجامعة الدلتا، ومقيم بقرية السمارة التابعة لمركز تمي الأمدي بمحافظة الدقلهية.

وبالفحص تبين أنه أثناء نزول الشابين للاستحمام في مياه البحر علي شاطئ جمصة، جرفهما التيار لعدم إجادتهم السباحة، ما تسبب في غرق اثنين وجري إنقاذ شاب آخر كان معهم وهو من أبلغ بغرق زملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.