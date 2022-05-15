مدبولي: قانون جديد لإعفاء المنشآت الصناعية في مدن الجيل الرابع من الضرائب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر أحد الدول المرشحة لتكون مركزا كبيرا جدا لإنتاج الطاقة المستقبلية، الممثلة في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، موضحا أنّ الحكومة تحرّكت الفترة الماضية، ووقعت مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، التي تعهدت أنّها خلال فترة 10 سنوات أو أقل حتى العام 2030، ستضخّ استثمارات تصل لأكثر من 40 مليار دولار في مصر، كي تصبح مركزا لإنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر، وهذه النوعية من المشروعات ستتمتع بحوافز إضافية جديدة خلال الفترة المقبلة.

القطاع الصحي

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أنّه فيما يخص القطاع الصحي، جرت الموافقة على إدراج مشروعات لإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية ضمن منظومة الاستثمار الجديدة، واليوم مجلس الوزراء باجتماعه الأخير أخذ قرارات بتيسير إجراءات الاستحواذ على النسب المختلفة بالمستشفيات.

المنشآت الصناعية في مدن الجيل الرابع

وتابع مدبولي، أنّ الحكومة ستطلق قانونا جديدا الفترة المقبلة، ينص على إعفاء المنشآت الصناعية والتنموية المنشأة في مدن الجيل الرابع، وفي أنشطة تحددها الدولة، من الضرائب لفترة زمنية تتراوح بين 3 لـ5 سنوات لفترة معينة، إلى جانب الحوافز التي تتمتع بها المشروعات، وهو قانون جارٍ إنهائه.

الرخصة الذهبية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنّه سيتم التوسع في الرخصة الذهبية التي تتمثل بموافقة واحدة فقط للمشروع، وجرى اختيار الـ3 مجالات للبدء بها، وهي: الهيدروجين الأخضر، صناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وجرى إصدار قرار بإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، تضم كل الجهات مع بعضها البعض لتذليل الصعاب.