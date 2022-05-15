مدبولي: العالم يعيش أسوأ أزمة منذ «الكساد العظيم» في 1920

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ خسائر الاقتصاد العالمي بلغت 12 تريليون دولار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، التي لم يشهد العالم مثيلا لها منذ عشرينيات القرن الماضي.

معدل النمو العالمي

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، لعرض رؤية الدولة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أنّ العالم يواجه أسوأ أزمة منذ «الكساد العظيم» في عام 1920، موضحا أنّ توقعات المؤسسات المالية الدولية، تؤكد تراجع معدل النمو عالميا إلى نحو 3.6% من 4.3% مستهدفات سابقة.

خسائر الاقتصاد العالمي

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أأنّ خسائر الاقتصاد العالمي تعادل 5 أمثال الناتج المحلي لأفريقيا، و4 دول في أوروبا، و6 أمثال الناتج المحلي لـ6 دول من النمور الآسيوية.