مدبولي: لولا أزمة كورونا لكان أقل معدل نمو اقتصادي في مصر 8%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ المدن الجديدة تستوعب نحو 10 ملايين مواطن، وجزءًا كبيرا من الصناعة في مصر أصبح موجودا في هذه المدن، متسائلا: «كيف سيكون شكل مصر دون هذه المدن الجديدة؟، الـ10 ملايين مواطن كانوا سيسكنون الأراضي الزراعية».

5 ملايين فرصة عمل

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، لعرض رؤية الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أنّ المشروعات القومية القومية خلقت أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، ومن الظلم أن نحمّل القطاع الخاص مسؤولية توفير فرص عمل لهم.

النمو الاقتصادي

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنّ الشركات المنفذة للمشروعات القومية من القطاع الخاص، وبالتالي فتحت الدولة آفاق النمو للقطاع الخاص للمساهمة في نمو الاقتصاد المصري: «اللي عملناه هو تجربة الدول الناشئة العملاقة اللي حققت طفرة اقتصادية كبيرة، زي دول شرق آسيا والنمور الآسيوية، اللي عملت بنية أساسية واستثمارات عامة عشان تقلل الفجوة، وبعدها قدر القطاع الخاص يشتغل».

تقليل معدلات البطالة

وأكد مدبولي، أنّ الإصلاح الاقتصادي مكّن الدولة المصرية من عمل طفرات كثيرة في العديد من المجالات، ومنها تقليل معدلات البطالة إلى 7.4%، موضحًا: «لولا أزمة كورونا كان هيبقى أقل معدل نمو اقتصادي لمصر 7% و8%».

احتياطي النقد الأجنبي

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أنّ الدولة المصرية رفعت احتياطي النقد الأجنبي، وخفّضت عجز الموازنة من 13% إلى 6.3%، كما تحسّن تصنيف مصر في جميع المؤشرات الدولية، موضحا أنّ نصيب القطاع الخاص في اجمالي الاستثمارات العام الماضي كان 30%، والدولة تستهدف زيادة النسبة إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات.