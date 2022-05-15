مدبولي: زيادة أسعار الفائدة أمر وارد.. لكن قيمتها يحددها البنك المركزي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ البنك المركزي المصري ولجنة السياسية النقدية يخططان للتحرك في العديد من الأمور، مبينًا أنَّ هناك معيار من التضخم الذي يحدث لابد من وضعه في الحسبان، مشيرًا إلى أنَّه من الوارد زيادة أسعار الفائدة إلا أن قيمتها وتقديراتها ووقتها تخضع بشكل كامل للبنك المركزي المصري، موضحًا أنَّ الحكومة وضعت مدى معين لموازنة العام المقبل من أجل التخطيط للتحرك بهذا الأمر في إطار التوقعات.

الهند وجهة مصر البديلة للقمح المستورد من روسيا وأوكرانيا

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي العالمي، أنَّ الحكومة فكرت بالهند كبديل لاحتمال تناقص كميات القمح التي تأتي لمصر من روسيا وأوكرانيا، موضحا أنَّ مصر لم تتوقف عن التفاوض مع صندوق النقد، إذ يعتبر البرنامج الاقتصادي المصري من أنجح البرامج.

نتفاوض مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ برنامج جديد

وأوضح أنَّه يتمّ التفاوض مع صندوق النقد على برنامج جديد، إذ أنَّ التعامل مع صندوق النقد الدولي يكون من خلال الدعم الفني فقط لأنه لم يكن هناك احتياج للشق المالي، لأن الاقتصاد المصري كان يتحرك، ولكن مع الضغوط الكبيرة التي حدثت بسبب موجة التضخم ومع الأزمة الروسية الأوكرانية أصبح هناك حديث مع الصندوق حول وجود مكمل تمويلي أيضًا ضمن البرنامج، لافتًا إلى أنَّ هناك نقاش قائم يتمّ التحرك فيه بشكل جيد، وخلال أشهر قليلة سيكون البرنامج قيد التنفيذ.