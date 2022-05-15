مدبولي: سنطرح 10 شركات تابعة للدولة وشركتين للجيش في البورصة قبل نهاية 2022

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ البورصة المصرية تواجه تحديات كبيرة، ولكن بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وهيئة البورصة وكل العاملين فيهما، جرى التوافق على 21 إجراءً بدأ تطبيقها بالفعل وسيتمّ تنفيذها الفترة المقبلة لزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة والمستثمرين المحليين والأجانب وإتاحة آليات جديدة بالبورصة المصرية.

التوافق على 21 إجراءً للنهوض بالبورصة المصرية

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عالمي منعقد الآن: «نستهدف تعزيز إمكانيات إدارة المخاطر لدى شركات الأوراق المالية والسمسرة، حتى نزيد أحجام السوق المصري ونضاعف هذا السوق خلال العامين المقبلين، وسيكون ضمن برنامج أطروحات البورصة 10 شركات تابعة للدولة، منها أجزاء من قطاع الأعمال وشركتان تابعتان للقوات المسلحة قبل نهاية 2022».

دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة

وتابع مدبولي: «سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة، وطرح نسبة منها في البورصة، كما أن الفنادق المميزة التي تعد من أفضل الأصول سيتم دمجها تحت شركة واحدة يجرى تقييمها من خلال بنوك استثمارية دولية وطرح نسب منها في البورصة للمصريين».

وأكد أنّ الدولة المصرية تنفذ مشروعات كبرى في النقل الحديث مثل المونوريل والقطار فائق السرعة والقطار الكهربائي، وسيتم طرح نسب منها للقطاع الخاص من أجل الاستثمار وإدارتها خلال الفترة المقبلة.