الأب قتل زوجته وابنته وشنق نفسه.. تفاصيل صادمة في «جريمة الصف»

فجرت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مفاجأة في جريمة الصف، إذ تبين أن الزوج كان يشك في سلوك زوجته ودخل معها في مشاجرة أمسك أنبوبة البوتاجاز وهشم رأسها، وعندما تدخلت ابنتها الكبرى للدفاع عنها، نالت ذات المصير بتهشيم رأسها، قبل أن يصنع لنفسه مشنقة ويتخلص من حياته أمام ابنه «أحمد» البالغ من العمر 12 عاما.

الشك في سلوك الزوجة

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة، أن الأب كان على خلاف مستمر مع زوجته بسبب الشك في سلوكها، وأن عائلته كانت تعلم بتلك الخلافات وتدخل أقارب زوجته مرات كثيرة وتم تسوية الخلافات، إلا أنها تكررت ونتج عنها الجريمة.

معاينة الشرطة

وأفادت المعاينة التي أشرف عليها العميد أحمد خلف رئيس قطاع مباحث جنوب الجيزة، بالعثور على حلاق 38 عاما، منتحر شنقا بغرفة نوم ابنته 13 عامًا، مسجاة على السرير متوفاة إثر تهشم بالجمجمة، وفي الصالة جثة زوجته 31 عاما، جمجمتها مهشمة، وعلى مدخل دورة المياه أنبوبة بوتاجاز بها آثار دماء، وسؤال نجله 12 عاما، قرر قيام والده بالتعدي بالضرب على أمه بالأنبوبة، وعند تدخلت شقيقته تعدى عليها، ثم تخلص من حياته وبسؤال شقيق الحلاق قرر أن شقيقه يشك في سلوك زوجته.