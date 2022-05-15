لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي أولى اجتماعاتها اليوم الأحد الموافق 15 مايو 2022م، برئاسة معالى الدكتورة/ جهاد عبد الله الفاضل رئيس لجنة العلاقات الخارجية وبحضور كافة أعضاء اللجنة من مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، وذلك عن بعد.

شهد الاجتماع التوافق على إطلاق المنتدى الحقوقي الأول للتعريف بالمرصد العربي لحقوق الإنسان خلال شهر أكتوبر من العام الجاري وذلك ضمن خطة العمل الراهنة للمرصد، بمشاركة واسعة من اللجان البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان بالمجالس والبرلمانات العربية، وكذا الهياكل والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية، والهياكل العربية خاصة لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إلى جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وتابعت لجنة العلاقات الخارجية الإجراءات التي اتخذها المرصد للحصول على صفة مراقب بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وما تم من استيفاء للمتطلبات لذلك، والتوقيت الزمني لاستكمال كافة الإجراءات، وذلك لضمان أن يكون المرصد أداة عربية فاعلة ومساندة لبلورة الصورة الذهنية الصحيحة حول الحالة الحقوقية العربية فى المحافل الأممية خاصة مجلس حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان السامية.

كما أكد أعضاء اللجنة خلال النقاش على ضرورة وضع جدول زمني محدد لأولويات عمل المرصد والأنشطة والمؤتمرات والندوات المستهدفة خلال العام الجاري 2022م، وخاصة إبرام اتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الهيئات والهياكل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية، بهدف تعميق الترابط والتنسيق مع هذه الجهات بهدف اتخاذ خطوات تنفيذية غير تقليدية لتحديث وتطوير هذا الملف الهام، وضرورة الانتهاء من قاعدة البيانات الحقوقية العربية، والتنسيق مع لجنة الإعلام والاتصال بالمرصد حول هذا الشأن.

كما توافق أعضاء اللجنة على أهمية عقد مؤتمر سنوي بمشاركة الجهات والهياكل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان ليساهم إيجابًا في تعزيز ودفع الملف الحقوقي العربي لأفق أكثر تأثيرًا خاصة في المحافل الدولية، وفي نهاية الاجتماع توجهت بالشكر معالى الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد إلى الأعضاء لدعم مقترحها حول "المؤشر العربي للأمن الغذائي"، والذي سيتم تناوله تفصيلاً خلال اجتماع مجلس الأمناء بشهر يونيو القادم، وجديرًا بالذكر بأن اللجنة سترفع تقريرها النهائي متضمنًا توصياتها تمهيدً على اجتماع مجلس أمناء المرصد باجتماعه القادم للاعتماد.